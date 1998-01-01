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05 марта
«Известия»: «Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию на рейсы»
Национальный перевозчик сегодня заявил, что обнародованная в СМИ инициатива «не обсуждается»
«Аэрофлот» предлагает внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), убрав из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту, сообщила сегодня газета «Известия». Инициативу рассмотрели в Росавиации и указали на ее социально негативные риски, заявил сегодня собеседник газеты.
По словам г-на Калмыкова, экономия на регистрации составила бы около 200 руб. на пассажира. Глава «Победы» заявлял, что компания готова не повышать на эту сумму тариф при росте расходов.
Между тем сегодня же официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин заявил ТАСС, что "...инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой - все больше людей пользуются онлайн-регистрацией".
Г-н Демин отметил, что для пассажиров дискаунтера потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 руб. для тех, кто регистрируется онлайн, важно, и это полностью соответствует мировой практике.
"Для полносервисных же компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке - часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается", - добавил он.
/TOURBUS.RU
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