«Известия»: «Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию на рейсы»

«Аэрофлот» предлагает внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), убрав из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту, сообщила сегодня газета «Известия». Инициативу рассмотрели в Росавиации и указали на ее социально негативные риски, заявил сегодня собеседник газеты.



Это нововведение даст пассажирам возможность выбирать, платить за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн, сообщил газете источник в одной из авиакомпаний. По его словам, стоимость билетов снизится на величину расходов компаний по регистрации пассажира.



В Минтрансе «Известиям» заявили, что не принимали каких-либо решений по этой инициативе. В Росавиации сообщили, что не комментируют поступающие предложения. Ведомство указало, что изменения в ФАП потребуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка и общественными организациями.



В 2018 году ввести плату за регистрацию пассажиров в российских аэропортах предлагала «Победа», - отмечает РБК. Гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков говорил в интервью РБК, что нужно «переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить».

По словам г-на Калмыкова, экономия на регистрации составила бы около 200 руб. на пассажира. Глава «Победы» заявлял, что компания готова не повышать на эту сумму тариф при росте расходов.





Между тем сегодня же официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин заявил ТАСС, что "...инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой - все больше людей пользуются онлайн-регистрацией".

Г-н Демин отметил, что для пассажиров дискаунтера потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 руб. для тех, кто регистрируется онлайн, важно, и это полностью соответствует мировой практике.

"Для полносервисных же компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке - часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается", - добавил он.

/TOURBUS.RU