Новости Балтийские страны ужесточают антикоронавирусные меры На фоне роста заболеваемости власти Литвы, Латвии и Эстонии вновь ограничивают въезд в страну и частично возвращают локдаун

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в стране фактически действует чрезвычайное положение в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. "Правительство ввело очень строгие ограничения, более суровые, чем прошлой весной. У нас фактически чрезвычайное положение", — сказала Каллас на пресс-конференции в четверг, комментируя принятые правительством антикоронавирусные меры, - сообщает «Интерфакс». "Вирус распространяется взрывообразно. Март будет очень тяжелым", — отметила глава правительства. В связи с быстрым распространением коронавируса правительство Эстонии увердило решение о введении новых ограничений, которые вступят в силу 6 марта и будут действовать предварительно по 28 марта. Согласно распоряжению правительства, все непродовольственные магазины и предприятия общественного питания по выходным дням будут закрыты. Исключение сделано для аптек, магазинов оптики и зоомагазинов, которые смогут работать и по выходным. Предприятия общественного питания по будним дням по-прежнему смогут обслуживать клиентов на месте до 18:00. В работающих магазинах также вводится требование 25%-ной заполняемости и сохраняется требование носить маски. С 6 марта запрещены спортивные соревнования, cтаршие школьники продолжат дистанционное обучение. По данным департамента здоровья, в среду был зафиксирован уже четвертый наивысший суточный показатель заболеваемости за последние 10 дней: 1 467 инфицированных. В четверг выявлены 1 420 заразившихся коронавирусом за сутки, умерли восемь человек. С начала пандемии в Эстонии выявлено 70 610 случаев COVID-19, всего умерли от коронавируса 623 человека. В соседней Латвии правительство ранее постановило продлить запрет на въезд в страну без уважительной причины до окончания чрезвычайного положения 6 апреля, сообщает агентство BNS. Теперь в Латвию не могут въехать жители стран ЕС, Швейцарии и Великобритании, за исключением неотложных и важных случаев (работа, учеба, воссоединение семей, медицинские услуги, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на место жительства или посещение похорон). Отмечается, что международный перевозчик должен проверять подтверждение цели въезда. Соответствующие документы следует также предъявить по требованию Госполиции или Государственной пограничной службы. Гражданам Европейского союза, в том числе Латвии, стран ЕЭЗ, Швейцарии и Соединенного Королевства, а также постоянным жителям ЕС, имеющим вид на жительство в Латвии, не ограничен въезд на территорию страны, если они въезжают на некоммерческом транспортном средстве. Наконец, СМИ сообщают, что иностранные граждане с 10 марта могут посетить Литву только со справкой об отсутствии коронавируса. "Все возвращающиеся или прибывающие в Литовскую республику по регулярным, специальным и чартерным маршрутам международного сообщения всеми видами транспорта обязаны иметь документ (с переводом на литовский, английский или русский язык) о том, что въезжающему не позднее чем в течение 72 часов перед возвращением в Литовскую республику провели исследование на выявление COVID-19 и был получен отрицательный ответ (ответ серологического анализа на антитела не признается)", — говорится в постановлении правительства страны. Кроме того, компании обязаны не допускать в транспортные средства пассажиров без результата теста на COVID-19. Исключение применяется в отношении членов экипажей, а также лиц до 16 лет, которые следуют через Литву транзитом, переболевших коронавирусом или привитых от него, когда диагноз был подтвержден "на основании положительного результата анализа ПЦР на SARS-CoV-2 или результатом теста на антитела". До сих пор прибывающие или возвращающиеся в Литву граждане должны были предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее чем за двое суток до прибытия, или сделать этот тест уже в Литве. /TOURBUS.RU

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