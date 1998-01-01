Дополнительные ограничения будут действовать в Дубае до середины апреля

Ряд запретов, введенных в эмирате в начале февраля, решено продлить до начала Рамадана

Верховный комитет Дубая по кризисным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий объявил, что меры профилактики коронавируса, введенные в начале февраля, будут продлены до начала Рамадана, сообщает пресс-служба департамента туризма и коммерческого маркетинга эмирата.

Эти меры включают закрытие пабов и баров, ограничение времени работы ресторанов и кафе до 1 часа ночи, ограничение по загрузке торговых центров, гостиниц, бассейнов и пляжей в гостиницах до 70%. Сохраняются также требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

"Решение о продлении ограничений было основано на анализе развития ситуации с COVID-19, а также на данных, свидетельствующих об эффективности усиленных мер безопасности, и на рекомендациях пограничных служб", — говорится в сообщении департамента.

Отметим, что дополнительные ограничения были введены в Дубае 2 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки после Нового года. Власти страны связали его с большим притоком зарубежных туристов на праздники. Они завезли, в том числе, "британский" штамм коронавируса.

Как напоминает «Интерфакс», Дубай входит в число немногих зарубежных направлений, открытых для российских туристов. В страну выполняются прямые рейсы, на въезде необходимо предъявить справку о тестировании на коронавирус, полученную не ранее чем за 72 часа до поездки.

В ОАЭ по состоянию на начало марта зафиксировано почти 400 тыс.случаев заболевания, умерли 1,2 тыс. человек.

/TOURBUS.RU