Первый весенний праздник наши туристы встретят в Стамбуле, Петербурге и Сочи

Аналитики сервиса Ostrovok выяснили, где российские туристы забронировали гостиницы на предстоящие праздничные выходные и во сколько им это обошлось

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru выяснили, где российские туристы забронировали гостиницы на предстоящие праздничные выходные с 6 по 8 марта и во сколько им это обошлось.

По данным Ostrovok.ru, в тройку самых востребованных направлений у самостоятельных туристов попали Москва и Санкт-Петербург, а на третьей строчке расположился Стамбул. Причем интерес к турецкому направлению оказался настолько высок, что количество бронирований в отелях города на мартовские праздники на 70% превысило аналогичные показатели прошлого года.

В среднем туристы бронируют отели на внутренних направлениях на три ночи стоимостью 4300 рублей за сутки в номере на двоих – это почти на 30% выше, чем в аналогичный период годом ранее.

Среди наиболее популярных внутренних направлений (топ-10) самое бюджетное размещение туристы забронировали в Екатеринбурге (в среднем 2000 рублей за ночь в номере на двоих), Краснодаре (2200 рублей), Ярославле и Казани (по 2500 рублей). Несколько дороже обходятся отели в Санкт-Петербурге (3600 рублей), Иркутске (3900 рублей), Калининграде (4000 рублей).

Средняя стоимость ночи в гостинице в Москве обходится в 4100 рублей, за такую же цену туристы резервировали отели в Сочи. Отдых в Красной Поляне выходит на порядок дороже – здесь туристы в среднем бронируют отели стоимостью 14000 рублей за сутки.

Выбирая зарубежные направления, туристы, как правило, бронируют отели стоимостью 10500 рублей за ночь, что на 32% выше, чем в аналогичный период годом ранее. Средняя продолжительность бронирования составляет 8 ночей.

Среди топ-5 самых популярных зарубежных направлений на мартовские праздники дешевле всего туристам обходится отдых в Хургаде (5400 рублей за ночь), Шарм-эш-Шейхе (5500 рублей), Анталье (5600 рублей).

Средняя стоимость ночи в Стамбуле составила 7500 рублей, в Дубае – 10700 рублей.

/TOURBUS.RU