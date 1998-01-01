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Росавиация выдала авиакомпаниям допуски на рейсы на Кипр, в Марокко, Черногорию, Болгарию, Израиль, и даже Ирландию

Воспользоваться большинством из полученных разрешений авиакомпании смогут лишь после официального открытия направлений

Росавиация в очередной раз выдала большое количество допусков российским авиакомпаниям на международные рейсы. В новом приказе есть допуски на Кипр, в Марокко, Черногорию, Хорватию, на чартеры в Болгарию и т.п. Но воспользоваться ими туристы смогут только после открытия направлений, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

По традиции часть допусков на регулярные рейсы приходится на регион ближнего зарубежья, включая допуски на новые рейсы из Москвы и регионов в Азербайджан (Баку), Армению (Ереван, Гюмри), Белоруссию (Минск), Молдавию (Кишинев).

Что касается туристических направлений, большое количество допусков выдано по направлению Кипр (на сегодня регулярное авиасообщение между Россией и Кипром не восстановлено).

Так, рейсы из Москвы в Ларнаку смогут выполнять Royal Flight, Pegas fly, «ЮТэйр», из Екатеринбурга в Ларнаку – Nordwind и «Россия».

«Уральские авиалинии» получили допуски на рейсы в Ларнаку из Перми, Красноярска, Астрахани, Минеральных вод, Нижнего Новгорода, Калининграда.

Перевозчик также сможет летать на Пафос из Санкт-Петербурга, Красноярска, Нижнего Новгорода, Казани, Жуковского, Астрахани, Екатеринбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Уфы, Новосибирска, Минеральных вод, Самары, Калининграда.

Nordwind получил допуск на рейсы в Ларнаку из Нижнего Новгорода, «Аэрофлот» – на рейсы из Москвы в Пафос.

Три авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в Варадеро (Куба). «Аэрофлот» сможет летать в Варадеро из Москвы, Royal Flight – из Санкт-Петербурга и Казани.

Авиакомпания IFly получила допуски на регулярные рейсы из Москвы в Мале (Мальдивские острова).

Nordwind и S7 Airlines получили новые допуски на рейсы в Марокко. Nordwind – в Касабланку и Агадир из Москвы, S7 Airlines – из Москвы в Касабланку.

Авиакомпания S7 Airlines получила допуски на рейсы из Москвы в Дублин (Ирландия), Литву (Вильнюс), Сербию (Белград), Словению (Любляна, аналогичный допуск у Nordwind), Эстонию (Таллин).

Большое количество допусков выдано в Черногорию. Летать в Тиват из разных российских городов смогут Royal Flight, «Уральские авиалинии». Авиакомпания «Уральские авиалинии» также получила допуски на рейсы из 15 городов в Подгорицу (Черногория принимает россиян без ПЦР-теста, но официально Россия не восстанавливала авиасообщение со страной).

Выданы также новые допуски на рейсы в Хорватию. S7 Airlines получила допуски на рейсы из Москвы в Загреб, Nordwind – из Москвы из Загреб, Пулу и Дубровник.

Наибольшее количество допусков на чартерные рейсы выдано по направлению Болгария на период летнего сезона. Так, PEGAS fly и Nordwind получили допуски на рейсы из Москвы в Варну. Этим же перевозчикам выданы допуски на рейсы в Бургас из Москвы, Перми, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга.

Nordwind получила допуски на рейсы из Москвы в несколько аэропортов Кубы: Гавана, Камагуэй, Санта-Клара, Ольгин.

Большое количество допусков выдано на рейсы в Израиль. Авиакомпания Pegas fly получила допуск на рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Тель-Авив. Nordwind сможет летать в Тель-Авив из Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Минеральных вод.

При этом АТОР вновь напоминает, что решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это лишь право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

/TOURBUS.RU