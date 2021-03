Новости Ростуризм разработает отечественный стандарт системы «все включено» Эксперты обсуждают, насколько стандартизация системы all inclusive повысит уровень сервиса российских курортных отелей и привлечет новых отдыхающих

Ростуризм выработает единые стандарты для оказания гостиничных услуг по системе "все включено", полюбившейся российским туристам на зарубежных морских курортах и особенно в Турции, сообщили в пресс-службе ведомства. "Мы считаем, что система "все включено" (all inclusive) давно зарекомендовала себя в мире и особенно у российских путешественников, в частности на морских курортах. Такие предложения уже сейчас можно найти на курортах Краснодарского края, Крыма и даже в Подмосковье", — рассказали в ведомстве, которое цитирует «Интерфакс». В то же время, отмечает Ростуризм, у российских отелей нет единых стандартов для работы по системе "все включено". Так, в одной гостинице это может быть еда пять раз в день, в другой – 24 часа в сутки, в третьей – с алкогольными напитками, сервисами и услугами для детей и взрослых. "Для урегулирования вопроса Ростуризм планирует внести соответствующие изменения в действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории "все включено" и "ультра все включено" для повышения знания туристов о качестве того продукта, который им предлагает отель. Уверены, что это обеспечит популярность отелей all inclusive в России, особенно, у семейных путешественников", — заявили в ведомстве. В то же время издание "КоммерсантЪ" сообщает, что разработку единых стандартов для оказания гостиничных услуг по системе "все включено" поручил Ростуризму вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко. Одновременно ведомство должно до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма. Как сообщил газете гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, на российских курортах по системе "все включено" работают 10-15% средств размещения, и последние два года эта доля остается стабильной. По его словам, размещение на базе завтраков позволяет получить более высокую загрузку, так как переход к all inclusive повышает стоимость размещения на четверть. В свою очередь вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил, что в работе с all inclusive заинтересованы только средства размещения, в которых больше 100-150 номеров.

"В Турции в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса активно заняты местные производители как продуктов питания, так и всех видов алкоголя. В Краснодарском крае в период высокого сезона наблюдаются перебои с поставками в отели продуктов и проблемы с их качеством", — заметил он.



В то же время АТОР сообщает, что, отвечая на вопрос, простимулирует ли планируемое нововведение спрос на отели, работающие по системе «все включено», эксперты ассоциации заявили, что все же не ждут глобального роста спроса. Наблюдатели в который раз обратили внимание на ценник в российских отелях, работающих на качественном «все включено». Такая система при качественной, а не «наколеночной» реализации, может быть весьма затратна в российских реалиях, подтверждают эксперты. Уже сейчас цены на некоторые российские отели с просто хорошим качеством формата питания «все включено» сопоставимы с весьма дорогими, даже премиальными отелями Турции, – отмечают эксперты Ассоциации туроператоров. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка