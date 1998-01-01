Эксперты: «Кредиты для турфирм - это всегда большой риск»

Основными причинами недостаточного интереса к новым региональным мерам финансовой поддержки отрасли стали закредитованность и опасения за способность расплатиться по долгам в будущем, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Стоит напомнить: в Петербурге «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» утвердил программу предоставления предприятиям сферы общественного питания и туризма на общую сумм в 353 млн рублей. При этом условия предоставления займов были вполне приемлемыми (низкий процент, отсрочка возврата основной суммы займа и процентов в первые после его выдачи 12 месяцев, без залогового обеспечения).

Однако очередь за ними не выстроилась: по данным фонда, в период сбора заявок поступила всего 21 на общую сумму в 49,329 млн рублей, тогда как на сферу туризма было выделено 253 млн. Почему же программа беззалоговых займов оказалась не так популярна у «туристов», как предполагалось?

Мнения специалистов сферы гостеприимства говорят о том, что деньги отрасли, конечно, нужны. Но условия их предоставления и общая ситуация не способствуют желанию их брать. Так, по мнению главы Лиги туроператоров Петербурга Кирилла Соколова, причин низкой востребованности новой помощи несколько.

«Это высокая закредитованность, требование выплаты регионального МРОТ, а также неясность перспектив, - полагает он. - Ведь на многих «висят» старые кредиты, которые никто реструктурировать не намерен, аналогичные прошлогодние займы у фонда и кредиты по линии федеральной помощи, а в сложившихся условиях компании подчас платят сотрудникам не региональный, а федеральный МРОТ».

По его мнению, никто не знает, когда ситуация кардинально изменится к лучшему, и поэтому брать на себя дополнительные долговые обязательства люди не хотят. «Мы просили прямых выплат на зарплату сотрудникам, а не новых кредитов предприятиям», - говорит он. Кстати, именно по причине несоответствия условию выплаты регионального уровня МРОТ двум компаниям в предоставлении займа было отказано.

Поддерживают его и другие эксперты. Так, глава группы компаний «Петротур» Игорь Мазулов прямо говорит о том, что «нас не устраивают условия - это не помощь».

«Нам очень тяжело, но лучше мы сожмем зубы, откажемся от многого и перетерпим. - считает он. - Ведь кредит надо будет отдавать в тот не подходящий момент, когда начнется восстановление и потребуется много инвестиций в продвижение».

А вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова добавляет, что «все, кто хотел получить деньги, фактически их уже смог получить».

«На мой взгляд, в этом случае бизнесу предложили неудачную поддержку». - констатирует она.

В свою очередь, руководитель компании «Арт-Тревел» Мария Ушакова отмечает, что «деньги нужны, но кредиты для турфирм - это всегда большой риск». «Наша деятельность связана с работой 15 смежных отраслей, и даже в «мирные» времена брать кредит не рекомендуется. - констатирует она. - В ситуации, когда от владельца турфирмы мало что зависит - это большой риск».

По ее оценке, история пандемии в городе перед Новым годом, когда решения о запретах принимались в последний момент и никого об этом заранее не информировали, это только подтверждают.

Вместе с тем в «Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» подтверждают: возможность кредитования предприятий сферы туризма все еще есть. «Обьем средств, зарезервированный для предоставления займов без залогового обеспечения для компаний сферы туризма (ОКВЭД 49.39.32, 55, 79, 82.30, 86.90.4) оставлен без изменений – 253 млн рублей (49 млн выдано про программе предоставления займов компаниям сферы туризма + 204 переведено на программу предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства для поддержки и возобновления деятельности, в целях сохранения занятости (программа ПВЗ) для компаний сферы туризма)». - говорится в сообщении фонда.