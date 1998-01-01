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04 марта
MICE в регионы России: инструкция к применению!
Дискуссионно-образовательная программа «MICE в регионы России: инструкция к применению!» пройдет в рамках международной выставки «Интурмаркет 2021»
Второго апреля 2021 года на Международной выставке «ИНТУРМАРКЕТ 2021» состоится дискуссионно-образовательная программа «MICE в регионы России: инструкция к применению!».
Для экспонентов Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ 2021» доступна бесплатная опция - возможность представить MICE-возможности региона приглашенным организаторам деловых мероприятий и корпоративным заказчикам в рамках деловой программы.
Представители MICE-агентств и корпоративные заказчики приглашаются к участию в проекте для того, чтобы иметь возможность познакомиться с регионами, где они планируют проводить мероприятия в 2021 году.
Программа позволит ответить на главный вопрос: как привлечь корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в ваш регион.
В программе Дня MICE:
- презентация федерального проекта «MICE-карта России»;
- деловая игра «Создаем территорию MICE вместе;
- кейс-сессии «Опыт проведения успешного мероприятия в регионе России», «Этот безумный, безумный, безумный мир! Яркие мероприятия в период «событийного карантина»;
- открытая дискуссия «Регионы России как MICE-дестинации»;
- мастер-класс «Секреты продвижения территории: ТikTok и не только … ».
Целевая аудитория: представители регионов РФ, региональные конгресс-бюро и офисы развития территорий, ведущие DMC и MICE-агентства, корпоративные заказчики.
Спикеры: корпоративные заказчики, региональные и столичные агентства, региональные органы управления туризмом/ экономикой.
Участие бесплатное.
Место проведения: Павильон 8/ Зал фуршетов
Время проведения: 10:00 – 18:00
Партнер деловой программы выставки «ИНТУРМАРКЕТ» – “Проектный офис MICE”
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