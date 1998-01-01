MICE в регионы России: инструкция к применению!

Дискуссионно-образовательная программа «MICE в регионы России: инструкция к применению!» пройдет в рамках международной выставки «Интурмаркет 2021»

Второго апреля 2021 года на Международной выставке «ИНТУРМАРКЕТ 2021» состоится дискуссионно-образовательная программа «MICE в регионы России: инструкция к применению!».

Для экспонентов Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ 2021» доступна бесплатная опция - возможность представить MICE-возможности региона приглашенным организаторам деловых мероприятий и корпоративным заказчикам в рамках деловой программы.

Представители MICE-агентств и корпоративные заказчики приглашаются к участию в проекте для того, чтобы иметь возможность познакомиться с регионами, где они планируют проводить мероприятия в 2021 году.

Программа позволит ответить на главный вопрос: как привлечь корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в ваш регион.

В программе Дня MICE:

- презентация федерального проекта «MICE-карта России»;

- деловая игра «Создаем территорию MICE вместе;

- кейс-сессии «Опыт проведения успешного мероприятия в регионе России», «Этот безумный, безумный, безумный мир! Яркие мероприятия в период «событийного карантина»;

- открытая дискуссия «Регионы России как MICE-дестинации»;

- мастер-класс «Секреты продвижения территории: ТikTok и не только … ».

Целевая аудитория: представители регионов РФ, региональные конгресс-бюро и офисы развития территорий, ведущие DMC и MICE-агентства, корпоративные заказчики.

Спикеры: корпоративные заказчики, региональные и столичные агентства, региональные органы управления туризмом/ экономикой.

Участие бесплатное.

Место проведения: Павильон 8/ Зал фуршетов

Время проведения: 10:00 – 18:00

Партнер деловой программы выставки «ИНТУРМАРКЕТ» – “Проектный офис MICE”