Новости «Аэрофлот» получил допуски на рейсы из Москвы в Пафос и Варадеро Кроме того, нацперевозчик теперь сможет ежедневно летать в турецкие аэропорты Даламан и Бодрум

"Аэрофлот" получил допуски к регулярным рейсам из Москвы в кипрский Пафос и на кубинский курорт Варадеро, следует из опубликованного сегодня приказа Росавиации. Допуски позволят компании выполнять до семи полетов в неделю в Пафос и до двух — в Варадеро. Входящая в группу "Аэрофлот" а/к "Россия" также получила право летать по два раза в неделю из Екатеринбурга в Ларнаку (Кипр). Как напоминает «Интерфакс», факт выдачи допуска не является основанием или решением о возобновлении полетов по тем или иным международным маршрутам, напоминает Росавиация. Воспользоваться допуском перевозчик сможет только при возобновлении авиасообщения. Кипр открыл границы для россиян в конце августа прошлого года, с конца ноября "Аэрофлот" возобновил грузо-пассажирские рейсы в Ларнаку. Напомним, что, согласно опубликованной Минздравом Кипра в субботу категоризации стран, Россия оказалась в «серой» категории. Это значит, что получить визу и въехать на Кипр в статусе туриста в марте граждане РФ не смогут. Однако, с 1 апреля 2021, как ожидает АТОР, Россия будет отнесена к «красной» категории. В этом случае россиянам для въезда на Кипр потребуется предоставление результатов двух ПЦР-тестов на COVID-19, первый из которых должен быть проведен за 72 часа до вылета, а второй – по прибытии на Кипр. В этой категории соблюдение карантина не потребуется. Регулярное авиасообщение между РФ и Кубой, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19, возобновилось с середины октября. Рейсы на Кубу сейчас выполняются только в аэропорт острова Кайо-Коко, на «большой остров» туристам въезжать запрещено. Россиянам для въезда на Кубу требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделать который нужно не раньше 72 часов до поездки. По прилету анализ будет взят повторно. Факт прохождения вакцинации этих правил не отменяет. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30. В отелях путешественники обязаны носить маски. "Аэрофлот" также получил допуски к регулярным рейсам из Москвы в турецкие курортные города Даламан и Бодрум, следует из приказа Росавиации. Их можно будет выполнять в летнем расписании этого года семь раз в неделю. Полеты по этим направлениям российское правительство разрешило с сентября прошлого года. /TOURBUS.RU

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