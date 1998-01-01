Новости Михаил Мишустин: «Почему вы не улыбаетесь?» Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил сегодня с представителями алтайского тубизнеса будущее нацпроектов в сфере туризма, доступность туристического региона Белокуриха и легализацию гостевых домов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки по Алтайскому краю сегодня встретился с представителями туристического бизнеса по вопросу развития отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае, - сообщают пресс-служба правительства и «Интерфакс» Правительство РФ уже в марте планирует рассмотреть основные параметры национального проекта в сфере туризма, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с представителями турбизнеса. "Мы сегодня готовим новый национальный проект по поручению президента в сфере туризма, и уже до начала апреля мы должны все основные его параметры рассмотреть", — сказал г-н Мишустин. Он отметил большой туристический потенциал Алтая. "Здесь есть очень много возможностей, которые необходимо развивать", — сказал Мишустин. При этом он добавил, что увеличение туристического потока не должно создавать рисков для природы. Говоря о транспортной доступности курортов Алтая, Мишустин указал на необходимость развития дорожной инфраструктуры, а также аэропорта. Премьер-министр России и о намерении дать поручение министерству иностранных дел проработать с коллегами из Казахстана вопрос доступа для туристов в районе горы Белуха, находящейся в Алтайском крае на границе с Казахстаном. По его словам, в Европе много примеров, когда границы между государствами проходят в горах, по живописным местам, привлекающих туристов. "Поэтому существует определенная практика разрешений таких ситуаций", — констатировал он. Г-н Мишустин отметил, что в целом необходимо подумать о создании специальной туристической зоны в районе Белокурихи. Это позволит полностью регламентировать туристическое посещение в рамках международных договоров. Правительство РФ также повторно выделит республике Алтай средства на очистные сооружения вблизи популярного у туристов Телецкого озера, заявил премьер-министр. В ходе беседы один из участников поднял проблему размещения гостиниц в индивидуальных строениях и гостевых домах, которые сдаются в аренду. Г-н Мишустин согласился, что негативный эффект от слишком строгого запрета в этой сфере тоже может быть, необходимо подумать над этой темой. Он указал, что категория земель и виды разрешенного использования влияют, в том числе, на налогообложение. "Необходимо здесь пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, не сильно обременять людей, с другой стороны, тоже потребовать легальности", — заявил премьер. Чтобы проработать этот вопрос, он пообещал дать соответствующие поручения Роспотребнадзору, Ростуризму, а также попросил подключиться к этому процессу главу Минэкономразвития Максима Решетникова. По его словам, правила в этой сфере необходимо построить "правильно и разумно". "Легализация такого бизнеса позволит пользоваться мерами поддержки, льготами, брать соответствующие кредиты, гранты", — добавил премьер. "Спасибо большое за ваши презентации, очень интересно. Только почему вы не улыбаетесь?", — спросил также участников дискуссии г-н Мишустин. "Извините, что я так говорю, но мне кажется это важным в теме туризма, привлечения людей", — заключил премьер-министр. /TOURBUS.RU

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