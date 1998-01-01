«Библио-Глобус» возобновляет региональную программу авиатуров в Северную cтолицу

Туристические пакеты авиатуров на берега Невы теперь снова доступны из Екатеринбурга, Уфы, Перми, Самары и Казани: единое туристическое предложение сформировано на основе перелета регулярными рейсами авиакомпании «Россия», проживания и экскурсионного обслуживания, которые обеспечиваются оператором «Библио-Глобус», - сообщает наш петербургский корреспондент.

Как сообщают участники программы, первые пассажиры уже совершили полет второго марта и ожидается, что количество пассажиров в рамках совместной программы составит около 30 тыс. человек в месяц.

Стоит напомнить - этот пилотный проект при поддержке Комитета по развитию туризма Петербурга стартовал осенью 2020-го, однако в конце года из-за сложной эпидемиологической ситуации был приостановлен.

«Совместный продукт «России» и «Библио-Глобуса» по праву пользовался высоким спросом. - подчеркивает официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков. - В период с 28 сентября по 30 ноября в рамках этой программы «Россия» выполнила из пяти городов страны 130 рейсов, на которых было перевезено около 45 тыс. пассажиров».

При этом больше всего гостей перевозчик доставил в Петербург из Екатеринбурга, откуда «Россия» выполнила 29 рейсов (22,38% от числа всех принявших участие в этой программе пассажиров), немного уступили лидеру Казань, Уфа и Самара, а Пермь с 18 рейсами (13,97% пассажиров) оказалась пятой.

Весной этого года стороны приняли решение возобновить эту программу. На начальном этапе она будет осуществляться на основе регулярных рейсов «России», а в случае увеличения спроса возобновятся и специальные туристические рейсы.

По данным Комитета по развитию туризма, в 2021 году наблюдается рост туристического спроса, сопоставимый с 2019 годом, поскольку путешественники, которые ранее предпочитали ездить в Европу, теперь из-за продолжающихся эпидемиологических ограничений переориентировались на внутренний туризм и, в частности, выбирают Петербург.

Как отмечается, в 2020 году величина среднего туристического чека составила 37,7 тыс. рублей против 36,4 в 2019 году, а в конце лета - начале осени, во время ослабления пандемии и в рамках действия программы кэшбека от Ростуризма, средний чек составил 42 тыс. рублей.

В условиях эпидемиологических ограничений Петербург стал первым в России, который присоединился к международной программе по обеспечению безопасного туризма — Safe Travels. Маркетинговая программа «Безопасное гостеприимство в Санкт-Петербурге / Safe Travels SPB» специально разработана комитетом по развитию туризма Петербурга для продвижения Северной столицы как самого безопасного города для путешествий.

И авиакомпания «Россия», базовый перевозчик аэропорта Пулково, присоединилась к программе Safe Travels.

/TOURBUS.RU