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Шри-Ланка смягчит требования по въезду иностранных туристов

Сейчас среди лидеров по посещению Шри-Ланки — туристы из Украины и Казахстана

Власти Шри-Ланки рассчитывают смягчить ограничения по въезду иностранных туристов после завершения в стране массовой кампании по вакцинации, - сообщает Ассоциация туроператоров России.

Сейчас на Шри-Ланке стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Страна закупила 10 млн доз индийской вакцины, также обсуждается контракт на покупку вакцины Oxford-AstraZeneca.

По замыслу властей, бесплатную прививку от COVID-19 получат все жители старше 30 лет. В общей сложности иммунизацию в течение 2-3 месяцев должны пройти 14 млн человек. Сотрудники сферы туризма (работники отелей, гиды, водители) названы приоритетной группой, которая получит вакцину от коронавируса.

Как заявил ранееминистр туризма Прасанна Ранатунга, к маю Шри-Ланка «станет самой безопасной страной в мире», поскольку к этому сроку большая часть местного населения будет уже вакцинирована. По его словам, это даст возможность смягчить условия въезда иностранных туристов, сохраняя при этом контроль за их перемещениями по стране.

Как на поминает АТОР, сейчас при въезде на Шри-Ланку туристы обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного за 96 часов до вылета, а также пройти еще два ПЦР-теста при посещении страны на срок до семи дней и три теста, если они остаются на срок более недели.

Стоимость ПЦР-теста составляет $40. В течение 14 дней иностранцы живут в отелях из особого списка, утвержденного государством.

При этом сообщается, что первые итоги перезапуска въездного туризма (границы страны открылись с 21 января) на Шри-Ланке признали удачными.

За месяц страну посетило более пяти тыс. иностранных туристов. В основном, это граждане Украины, Казахстана и Индии. Строгие протоколы въезда показали свою эффективность: только 1% из прибывших иностранцев оказался носителем COVID-19.

Власти также определились с местом, куда будут направлять инфицированных туристов. Это больница в поселке Коггала на юге страны, которая контролируется военными.

Кроме того, по сообщению ланкийских СМИ, власти объявили тендер на поиск исполнителей рекламной кампании, которая будет рассчитана на пять лет. Среди рынков, на которых пройдет будущая промо-кампания, названа и Россия.

Отметим, что Россия пока что не возобновила прямое авиасообщение со Шри-Ланкой.

/TOURBUS.RU