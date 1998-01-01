Профессионалов туриста ждут бесплатные пригласительные билеты на «Интурмаркет-2021»

Среди сервисов для посетителей выставки - Networking lounge, услуга назначения деловых встреч, служба доставки печатной продукции и даже ПЦР-тесты

Организаторы выставки «Интурмаркет-2021» поздравляют прекрасную половину человечества с наступающим Женским днем, желают любви, исполнения мечты и крепчайшего здоровья. и приглашают посетить XVI Международную туристическую выставку «Интурмаркет», которая пройдет с 1 по 3 апреля в «Экспоцентре»!

Для бесплатного посещения зарегистрируйтесь здесь и получите электронный бейдж. Распечатайте его, это дает вам право на вход на выставку без заполнения анкеты и получения бейджа на стойке регистрации. Экономьте свое время!

За три дня выставки вы сможете:

- поддержать старые и установить новые деловые контакты в формате живого общения с ведущими игроками российского и зарубежного рынков, ключевыми туроператорами и представителями туристических агентств;



- повысить свой профессиональный уровень и изучить тренды индустрии на бесплатных мероприятиях деловой программы. Спикеры представят обзоры глобальных и российских направлений развития туризма, расскажут о меняющихся предпочтениях туристов, о влиянии технологий на современных путешественников, последних тенденциях в маркетинге турфирм и многом другом.



Сервисы для посетителей выставки:

- используйте для переговоров Networking lounge, где есть все необходимое для плодотворной работы;

- воспользуйтесь услугой назначения деловых встреч и проведите время максимально эффективно;

- служба доставки печатной продукции и документов «Главдоставка» работает для вас в холле Западного входа;

- тест на COVID-2019 методом ПЦР можно сдать прямо в дирекции выставки. Данная услуга особенно актуальна для наших иностранных гостей.

Самая актуальная и полезная информация о выставке, специальные предложения от участников, персональные рекомендации для посещения выставки — все это в вашем любимом мессенджере!

Просто выберите удобный для вас канал (Facebook / Telegram / VK) — и мы всегда будем на связи!

До встречи на выставке в «Экспоцентре» 1- 3 апреля!