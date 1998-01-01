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03 марта
Профессионалов туриста ждут бесплатные пригласительные билеты на «Интурмаркет-2021»
Среди сервисов для посетителей выставки - Networking lounge, услуга назначения деловых встреч, служба доставки печатной продукции и даже ПЦР-тесты
Организаторы выставки «Интурмаркет-2021» поздравляют прекрасную половину человечества с наступающим Женским днем, желают любви, исполнения мечты и крепчайшего здоровья. и приглашают посетить XVI Международную туристическую выставку «Интурмаркет», которая пройдет с 1 по 3 апреля в «Экспоцентре»!
Для бесплатного посещения зарегистрируйтесь здесь и получите электронный бейдж. Распечатайте его, это дает вам право на вход на выставку без заполнения анкеты и получения бейджа на стойке регистрации. Экономьте свое время!
За три дня выставки вы сможете:
- поддержать старые и установить новые деловые контакты в формате живого общения с ведущими игроками российского и зарубежного рынков, ключевыми туроператорами и представителями туристических агентств;
- повысить свой профессиональный уровень и изучить тренды индустрии на бесплатных мероприятиях деловой программы. Спикеры представят обзоры глобальных и российских направлений развития туризма, расскажут о меняющихся предпочтениях туристов, о влиянии технологий на современных путешественников, последних тенденциях в маркетинге турфирм и многом другом.
- используйте для переговоров Networking lounge, где есть все необходимое для плодотворной работы;
Самая актуальная и полезная информация о выставке, специальные предложения от участников, персональные рекомендации для посещения выставки — все это в вашем любимом мессенджере!
Просто выберите удобный для вас канал (Facebook / Telegram / VK) — и мы всегда будем на связи!
До встречи на выставке в «Экспоцентре» 1- 3 апреля!
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