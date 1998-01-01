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Наступившей весной россияне хотят путешествовать с детьми и к морю

Интернет-сервис Biletix предоставил нашему порталу данные о бронированиях авиабилетов на весну-2021

Предстоящей весной российские туристы намерены чаще путешествовать с детьми. Об этом говорят данным о бронированиях авиабилетов на весну 2021 года, собранные интернет-сервисом для путешественников Biletix.

Так, доля пассажиров, путешествующих с детьми, выросла до 12,7%. Весной 2020 года она составляла 10,2%.

В целом, доля бронирований авиабилетов по России выросла с 67% весной 2020 года до 87% весной 2021 года. Это объясняется сложной эпидемиологической обстановкой в мире и сохранением статуса закрытых границ у многих государств, популярных среди российских туристов.

Средний чек на авиабилеты (туда и обратно) по России снизился на 3% по сравнению с прошлой весной – с 7 055 до 6 871 рублей, за границу – на 11,5%, с 15 638 до 13 833 рублей. Средняя продолжительность отдыха составила 9 дней, как и год назад.

Самыми популярными направлениями для отдыха внутри России весной 2021 года на данный момент являются Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Москва, за рубежом – Стамбул, Ереван, Анталия, Даламан и Ларнака.

Отметитм, что в минувшем месяце, согдасно опросу компании Biletix, почти 20% российских туристов были намерены посетить Сочи. Согласно данным по бронированиям авиабилетов с вылетом на февраль 11,52% планируемых вылетов приходилось на рейсы Москва – Сочи.

Далее в рейтинге самых популярных направлений следовали рейсы Екатеринбург-Москва, Москва – Екатеринбург, Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Сочи.

/TOURBUS.RU