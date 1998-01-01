Отпуск за пределами России на лето 2021 года запланировали 7% россиян, 18% собираются отдыхать в России, показал опрос портала Superjob.ru, сообщает «Интерфакс».

Опрос проводился с 20 февраля по 2 марта, в нем участвовали три тыс. человек старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

«Летний отпуск планируют брать 53% работающих россиян, из них 18% совершат поездку по России, по 14% будут отдыхать дома или на даче, 7% хотят провести отпуск за границей. Не будет отпуска летом у 23% респондентов. Еще 24% затруднились с ответом», — говорится в сообщении Superjob.ru.

По его данным, летнее путешествие в пределах страны женщины планируют чаще мужчин (21 и 15% соответственно). Дачный отдых чаще всего выбирают россияне старше 45 лет (18%). Путешествие за рубеж — граждане с зарплатой от 80 тыс. руб. (9%).

Самыми популярными направлениями внутреннего туризма станут Крым, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Кавказ. Из немногочисленных открытых зарубежных направлений респонденты чаще всего называли Турцию, ОАЭ, США, Тунис и Кубу.

Напомним, что ранее сегодня Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в призвала россиян не выезжать летом за рубеж и планировать отпуска на территории России.

/TOURBUS.RU