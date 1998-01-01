Switzerland Tourism:«2020-й оказался похож на фильм ужасов»

Представительство Switzerland Tourism в России подвело итоги крайне сложного для туриндустрии альпийской страны года

Как сообщила нашему порталу Мария Макарова, менеджер по маркетингу представительства Switzerland Tourism в России, «если 2019 год был поистине рекордным для туристической отрасли Швейцарии, то 2020-ый оказался похож на фильм ужасов.

В гостиничном секторе было зарегистрировано всего 23.7 миллиона ночевок, что на 40% меньше, чем в 2019. Количество прибытий в 2020 составило 10.7 миллионов человек (- 45.8%). Иностранные туристы сделали на 66% меньше ночевок в гостиницах Швейцарии по сравнению с предыдущим годом».

Как отметила г-жа Макарова,безусловно, на этом фоне радует спрос на гостиницы среди местных жителей с июля по октябрь, который составил + 24% (9 миллионов ночевок). Все данные предоставлены Федеральным статистическим бюро Швейцарии.

Говоря о российском рынке, предствитель швейцарского турофиса добавила, что из России в Швейцарию въехало за год 42.193 туриста (-70.2%), они сделали 133.301 ночевку в гостиницах страны (- 62.7%).

Больше всего российских ночевок потеряли Цюрих (-69.8%), Женева (- 70.8%), Лозанна (- 69.1%), Базель (- 69.8%), Лугано (- 72.8%). В Санкт-Морице россияне провели 15'149 ночевок (-30.2%), в Церматте 15'143 (-35.6%).

Лучшими для рынка альпийской страны стали прошлогодние январь (+0.1%) и февраль (+12%). В январе самым популярным у туристов были Церматт c 9229 ночевками (+7.5%) и Санкт-Мориц, 8730 ночевок (-10.5%), затем идут Цюрих, Женева, Бад Рагац.

В феврале на первом месте оказалась Женева, 4371 ночевка (+ 12%), на втором - Цюрих, 4138 (+13.4%), следом Церматт, Санкт-Мориц и Лозанна. «Дальше пандемия, закрытые границы и практически никакого туристического потока», - отметила г-жа Макарова.

При этом она рассказала, что «Российская национальная команда по сноуборду в акробатических дисциплинах тренировалась в Лааксе (кантон Граубюнден), благодаря им ночевки на этом курорте в ноябре выросли на 1233.3% (160 ночевок).

А вот кто тренировался в Саас-Фе в сентябре (+ 145.5%), октябре (+121.1%) и ноябре (+1984.2%), нам, к сожалению, узнать не удалось. Но благодаря такой активной осени, Саас-Фе оказался единственным курортом, который закончил год "в плюсе". Их результат: 2214 ночевок (+8.2%)».

«Проанализируем данные, сделаем выводы и пойдем дальше. Надеемся, 2021 год станет лучше» — заключила представитель Switzerland Tourism.

Отметим также, что, по информации СМИ, с 1 марта Швейцария начала постепенно снимать коронавирусные ограничения, введенные в декабре. Вчера в стране открылись магазины, музеи и открытые развлекательные и спортивные площадки.

Пока что, впрочем, ослабление ограничений не касается ресторанов и кафе, кроме того, сохраняются требования о соблюдении социальной ди/станции и ношении масок.

/TOURBUS.RU