Новости Валентина Матвиенко посоветовала этим летом оставаться на Родине Вслед за спикером Госдумы председатель Совфеда также прокомментировала отпускные планы наших сограждан

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала российским туристам не уезжать в этом году в отпуск за границу. Об этом она заявила в сегодняшнем интервью РИА «Новости». Как пояснила спикер, поехать в зарубежные страны может быть сложно из-за эпидемиологической обстановки. При этом, подчеркнула она, «чтобы гарантированно отдохнуть в 2021 году и не бояться закрытия границ и отмены рейсов, нужно планировать путешествия по России». «Возможностей для отдыха у нас огромное количество. Все мы уже лучше узнали свою страну — и какие у нас красоты, и какие у нас неповторимые исторические места, и природные заказники и заповедники, и агротуризм», — добавила г-жа Матвиенко. Председатель Совфеда также напомнила, что возобновление авиасообщения по зарубежным направлениям зависит не только от России, но и от других стран, поскольку это решение должно быть двусторонним. В этом же интервью Матвиенко заявила, что границы России с другими странами, пересечение которых ограничено на фоне распространения коронавируса, будут поэтапно открываться с учетом эпидемиологической ситуации. Она уточнила, что власти внимательно следят за обстановкой и будут принимать решения в соответствии с ней. Напомним, что это уже не первое выступление подобного рода, звучащее из уст высокопоставленных парламентарием. Так, в конце февраля в интервью телеканалу «Дума ТВ» высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что «Российским туристам в 2021 году лучше избегать поездок в зарубежные страны из-за высокой опасности заражения коронавирусом и провести отпуск на родине. Спикер отметил, что к осени, по его прогнозу, вновь ожидается рост пандемии. Связан он будет в первую очередь с туристами, которые из летних поездок за границу привезут не только загар, но и COVID-19. Подобная тенденция, в частности, была и в прошлом году. «А мы с вами понимаем, что потом уже человек, заболевший на отдыхе, принесет это домой, дети принесут это в школу, и всплеск происходит именно по этой причине. В этой связи лучше отдыхать дома», - пояснил Вячеслав Володин.

«Страна наша огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса», - добавил г-н Володин.

Напомним, что в прошлом году общее число поездок российских туристов за рубеж в 2020 году снизилось на 80%, до 3,7 млн. человек При этом больше всего туристических поездок пришлось на первый квартал года, до пандемии – 2,3 млн. Во втором квартале за границу выехало лишь 109 человек, в третьем – 771 тыс., в четвертом – 637,2 тыс. При этом абсолютным лидером среди зарубежных направлений стала Турция – российские туристы совершили туда почти 1,5 млн путешествий в 2020 году. По сравнению с предыдущим годом поток в страну, впрочем, снизился на 72%. /TOURBUS.RU

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