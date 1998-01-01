Во Вьетнаме ждут россиян, а в России — вьетнамцев

В преддверии Второго туристического форума «Вьетнам – Санкт-Петербург», который состоится 3 марта в городе на Неве, представители организаторов поделились мнениями относительно перспектив развития ситуации в двусторонних туристических отношениях и оценили перспективы «открытия» направления.

Форум, организаторами которого являются комитеты по внешним связям и развитию туризма Петербурга, несмотря на гибридный формат обещает стать максимально представительным с обеих сторон. По словам заместителя председателя Комитета по внешним связям Петербурга Вячеслава Калганова, он станет «эффективной дискуссионной площадкой для компаний и предприятий туристической отрасли Петербурга и Вьетнама, а в числе спикеров будут руководители Ростуризма и Национальной туристской администрации Вьетнама».

«Только с вьетнамской стороны в мероприятии заочно будут участвовать около 50 специалистов — это вдвое больше, чем на первом форуме, - сказал он. - Кроме того, в этот раз в нем примут участие дипломаты еще пяти стран».

С российской стороны тоже ожидается аншлаг: свои презентации смогут показать не менее шести крупных операторов, а агенты и все желающие смогут участвовать в работе форума онлайн. Как подчеркнул Вячеслав Калганов, он будет проходить под слоганом «два века дружбы — два века стратегического партнерства» и в, основном, ориентирован на обсуждение вопроса увеличения турпотоков в обе стороны.

При этом он констатировал, что «мы не хотели бы повторить историю с китайским туризмом со всеми его издержками, и поэтому заранее намерены поставить потенциально очень большой поток гостей из Вьетнама в максимально цивилизованное русло».

Со своей стороны, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия заявила о том, что «сейчас зачастую бывает так, что не операторы формируют новые маршруты, а сами туристы побуждают организаторов создавать тот турпродукт, который им нужен».

«Такие предложения у нас есть: даже те гости из Вьетнама, которые побывали у нас в 2019-м, смогут найти для себя новые возможности по посещению развлекательных пространств и других аттракций в рамках проекта «Новая туристская география Петербурга». - пояснила она. - С учетом всех нюансов ситуации, туристы из Вьетнама могут оказаться в числе первых, кто посетит город на Неве».

Поддержал ее мнение и руководитель петербургского отделения Союза предпринимателей Вьетнама г-н Зыонг Ти Киен. «Мы всегда ощущаем помощь в развитии туризма между Петербургом и Вьетнамом. - сказал он. - Сегодня первый день весны: весной мы сеем зерно, и только потом станем собирать урожай… Очень надеемся на то, что в этом году сможем вернуться к обычной жизни. Ведем подготовку к приему вьетнамских туристов: как только откроется граница — будем это делать, т. к. хорошо знаем, как их принимать».

При этом он особо подчеркнул, что и во Вьетнаме очень надеются на то, что ситуация будет развиваться позитивно.

«Во Вьетнаме туриндустрия очень ждет открытия границ и возвращения русских туристов», - заявил он.

Что касается сроков открытия границ, то их, конечно, никто не назвал. Однако и вьетнамская сторона, и российская полагают, что «во второй половине 2021 года россияне поедут во Вьетнам, а его жители — в Петербург».

«Никто не может сказать, сохранится ли для россиян безвизовый режим, но Вьетнам рассматривается как одно из приоритетных направлений, - сказал Вячеслав Калганов. - Надеемся, что в этом году нам удастся увидеть вьетнамских туристов в Петербурге».

/TOURBUS.RU