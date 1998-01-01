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02 марта
Болгария хочет создать туристический «зеленый коридор» с Россией
Министр туризм Болгарии рассказала о планах по восстановлению международного турпотока в этом летнем сезоне
Болгария рассчитывает на скорейшее восстановление международного туризма в рамках «зеленых коридоров», при этом одной из стран, с которыми республика хотела бы заключить соглашение по этому вопросу, должна стать Россия, сообщает пресс-служба Минтуризма Болгарии, которую цитирует «Интерфакс».
«Восстановление международного туризма и свободного перемещения путешественников между странами – это основа туристической деятельности, поэтому так важно принять меры по заключению двусторонних соглашений для создания «зеленых туристических коридоров» с рядом ключевых въездных рынков Болгарии, в частности, с Израилем, Россией, Грецией, Польшей, Турцией, Украиной, Молдавией, Чехией, Словакией, Германией и Великобританией», — цитирует пресс-служба вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияну Николову (на фото).
Министр добавила, что за последние недели ситуация в туризме значительно улучшилась. Так, с 1 декабря 2020 года по середину февраля 2021 года в гостиницах Болгарии останавливались более 550 тыс. туристов. По словам Николовой, большинство из них граждане страны (480 тыс.), еще 70 тыс. – это гости из Румынии, Турции, Украины, Германии и Сербии.
Отметим, что в 2019 году Болгарию посетили рекордные 9,3 млн иностранных туристов, в том числе 450 тыс. россиян.
Как отметила г-жа Николова, въездной туристический поток этим летом будет сопоставим с показателями 2020 года. Кроме того, старт сезона будет осложнен из-за низкой глубины бронирования, малых объемов авиаперевозки и медленной кампании вакцинации в других странах Европы.
«Наши аэропорты на Черном море и аэропорт Софии готовы к приему туристов и приняли ряд мер для борьбы с COVID-19», — заявила г-жа Николова на заседании Консультативного совета по туризму.
Также она отметила необходимость вакцинации для всех граждан, занятых в сфере туризма. Они длжны привиться до начала летнего сезона.
При этом, как сообщают болгарские СМИ, запустить летний сезон предполагается в конце мая, если ситуация с ковидом не ухудшится. Ставка делается, в первую очередь, на местных жителей, которые ранее летом ездили на отдых за рубеж.
Что касается иностранных гостей, то они будут отдавать предпочтение небольшим курортам, а размещение выбирать в гостевых домах, а не в больших гостиницах.
В свою очередь АТОР сообщает, что рестораны за пределами отелей возобновят работу с 1 марта с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
«С учетом открытия ресторанов и начала летнего сезона после 24 мая, я надеюсь, что постепенно и плавно начнется и восстановление туристической отрасли», — подчеркнула в этой связи Марияна Николова.
Напомним, что минувшей осенью участвовавшая в работе выставки «Отдых-2020» г-жа Николова заявила, что консульство Болгарии и визовые центры готовы оперативно начать работу по выдаче виз российским туристам.
"На сегодняшний момент мы намерены возобновить турпоток из России, и я верю, что это произойдет максимально скоро. В этом же меня уверяет глава Ростуризма Зарина Догузова.
Консульство республики также готово начать оперативную работу по выдаче туристических виз при открытии границ с Россией", — заявила тогда г-жа министр.
Отметим также что, по информации туристических СМИ, в Минтуризма Болгарии информируют, что готовы к восстановлению авиасообщения между нашими странами и только в аэропортах Варны и Бургаса в период с мая по октябрь запланировано принять около тысячи российских рейсов.
Также сообщается, со ссылкой на неофициальные источники, что консульство Болгарии в Москве возобновит прием документов на визу с 10 апреля. При этом россияне, владеющие болгарской недвижимостью, уже могут посетить страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки.
/TOURBUS.RU
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