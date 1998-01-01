Погранслужба: число зарубежных турпоездок россиян снизилось за год на 80%

Согласно итоговым данным Погранслужбы ФСБ, чаще всего наши туристы посещали в прошедшем году Турцию, ОАЭ и Таиланд

Общее число поездок россиян за рубеж в 2020 году снизилось на 70%, до 14,1 млн, с целью туризма – на 80%, до 3,7 млн, следует из статистики Погранслужбы ФСБ России, - сообщает «Интерфакс».

Больше всего туристических поездок пришлось на первый квартал года, до пандемии – 2,3 млн. Во втором квартале за границу выехало лишь 109 человек, в третьем – 771 тыс., в четвертом – 637,2 тыс.

Абсолютным лидером среди зарубежных направлений стала Турция – российские туристы совершили туда почти 1,5 млн путешествий в 2020 году. По сравнению с прошлым годом поток снизился на 72% (было 5,3 млн).

Следом за Турцией среди туристических направлений с большим отрывом идет Таиланд – 344,6 тыс. поездок. В топ-5 также вошли ОАЭ (281,5 тыс.), Германия (137,9 тыс.) и Италия (133 тыс.). В десятке оказались Вьетнам, Испания, Чехия, Китай и Франция. Подавляющее большинство этих поездок были совершены в первом квартале года до начала пандемии.

Всего в 2020 году за границу со всеми целями выехало 14,1 млн россиян – это на 70,6% меньше, чем годом ранее (48 млн). В четвертом квартале года граждане совершили почти 3 млн заграничных поездок.

Лидером среди направлений выезда со всеми целями (не только туризм) стала Абхазия – 2,8 млн поездок (поток упал на 42%, было 4,8 млн), на втором месте – Турция (2,2 млн). Следом идут Украина (1,3 млн), Финляндия (1 млн) и Казахстан (864 тыс.).

В десятку вошли также Таиланд, Эстония, ОАЭ, Китай и Германия.

«Важный момент, который нельзя не учитывать, анализируя статистику «ковидного» 2020 года в выездном туризме – это очень хорошие результаты I квартала. Они дают большую погрешность в итоговой картине года в целом.

Достаточно сказать, что 53,6% всех поездок граждан РФ за рубеж в 2020 году состоялись до основной волны закрытий зарубежных стран и пришлись на первый квартал (7 577 708 поездок), и лишь 46,4% – на остальные три квартала года.

Именно поэтому при анализе показателей стран, куда ехали граждане РФ с теми или иными целями, следует учитывать долю выездов россиян, которая пришлась на первый квартал года», - прокомментировали эти данные в Ассоциации туроператоров России.

/TOURBUS.RU