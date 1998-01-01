С сегодняшнего дня Грузия «открыта» для российских туристов

С cегодняшнего дня Грузия открывает границы для граждан Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Белоруссии. Для въезда в страну понадобится ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили представил план постепенного ослабления ограничений в стране. Гостиницы на горных курортах откроются уже с завтрашнего дня, 25 февраля, в полном соответствии с действующими эпидемиологическими нормами и правилами. Также с 25 февраля восстановит работу междугородний транспорт. Рестораны в закрытых помещениях возобновят работу в Батуми с 1 марта, в остальной части Грузии – с 8 марта. Музеи и библиотеки возобновят работу с 1 марта.

Розничная торговля непродовольственными товарами, включая торговые центры и ярмарки, возобновит работу с 8 марта. П

Несмотря на то, что Грузия объявила об упрощении въезда для российских граждан, спрос на отдых в этой стране вряд ли будет значительным из-за отсутствия прямых рейсов и сохраняющегося запрета на продажу пакетных туров, сообщила между тем пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс».

Как напомнила г-жа Тюрина, прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено с 8 июля 2019 года. С той же даты действует рекомендация МИД и Ростуризма о нежелательности продажи организованных туров в страну.

«Предполагалось, что россияне будут летать в Грузию стыковочными рейсами, но спрос на них оказался невысоким из-за более длительного и дорогого перелета. Сейчас направлений отдыха несопоставимо меньше, но и на этот раз вряд ли россияне полетят в Грузию через третьи страны.

Операторы также туры предлагать не будут – рекомендацию воздержаться никто не отменял», — пояснила эксперт.

«Не думаю, что возможен турпоток. Российская сторона пока не предоставила возможность российским туристам выезжать в Грузию. Для нас Грузия – пока закрытая страна. Открытие воздушной границы Грузии – важная и очень позитивная новость, но о восстановлении туризма говорить пока не приходится», – считает генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди, которого цитирует АТОР.

«До закрытия авиасообщения направление было одним из первых по темпам роста турпотока из России. В 2018 г. количество россиян, посетивших страну, превысило 1,3 млн человек. Возможно, некоторые туристы, увлеченные Грузией, сейчас могли бы заинтересоваться возможностью посетить страну.

Но основной вопрос здесь – в отсутствии прямых рейсов и в стоимости билетов, которая сейчас находится на достаточно высоком уровне», – говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Отметим также, что, по информации Нацбанка страны, доходы Грузии от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в 2020 году составили $541,7 млн, что в шесть раз меньше, чем в 2019 году ($3,27 млрд).

Согласно информации Нацбанка, в 2020 году в Грузии побывали 1, 74 млн иностранцев, что в 5,2 раза меньше, чем в предыдущем году. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 1, 88 млн млн (снижение в 4,7 раза).

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев — 9, 33 млн человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Число туристов составило тогда 5,8 млн (+6,8%).

/TOURBUS.RU