Въезд в Турцию с обязательным ПЦР-тестом снова продлили - теперь до 26 мая

Турция лишь с 26 мая перестанет требовать с прибывающих туристов отрицательные тесты на коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Ассоциации туроператоров.

"Российские авиакомпании получили новую телеграмму от управления гражданской авиации Турции. В ней говорится о том, что авиакомпании не смогут допускать на борт пассажиров без отрицательных тестов на коронавирус до 26 мая.

Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса в Турцию. Пассажирам младше 6 лет справка по-прежнему не нужна.

Несмотря на обозначенный срок, распоряжения турецких властей могут меняться", — отметили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что Турция будет требовать справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих в страну до конца марта.

При этом в колл-центре Turkish Airlines в Москве отвечали, что не располагают информацией о сроках продления или отмены требования справки с ПЦР-тестом на ковид для авиапассажиров, сообщив лишь о том, что «в системе сейчас нет даты окончания данного требования».

Напомним, что Турция, начиная с 30 декабря 2020 года, требует справки с отрицательным результатом теста на коронавирус со всех пассажиров старше 6 лет, въезжающих в страну, кроме транзитников. Наличие справки проверяется при посадке в самолет, следующий в любой аэропорт Турции, без нее в посадке на борт будет отказано.

Напомним также что ранее стало известно, что Турция откроет туристический сезон в апреле – сначала на Средиземном, а затем на Эгейском побережье. Как сообщил министр туризма страны Мехмет Эрсой, первыми в Турцию поедут европейцы, в конце апреля-мае – россияне, поскольку в РФ будут долгие праздники, а также англичане. Затем – мусульмане, из-за того, что 19 мая наступит Рамадан.

Полного возобновления туризма со всех мировых рынках он ждет в августе.

При этом ранее мы также сообщали, что российские туристы в 2020 году снова заняли первое место по численности среди иностранных туристов в Турции. Всего страну с января по декабрь 2020 года посетили более 2,1 млн российских туристов, это на 69,7% меньше по сравнению с 2019 годом, когда в стране побывало более 7 млн россиян.

/TOURBUS.RU