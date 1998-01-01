Кипр сегодня открыл границу для туристов. Но не для всех

В течение марта Россия продолжит относиться к «серой» категории стран, въезд туристов из которых на остров запрещен

Согласно опубликованной Минздравом Кипра в субботу категоризации стран, Россия оказалась в «серой» категории. Это значит, что получить визу и въехать на Кипр в статусе туриста в марте граждане РФ не смогут, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

Согласно вступающему сегодня постановлению кипрских властей, страны Европейского Союза и Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), включая Швейцарию, оказались в зеленой, оранжевой или красной категориях. Эти обозначения взяты из общей для ЕС классификации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Что касается третьих стран (Великобритания, Россия, Украина, Израиль, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Беларусь), а также стран, включенных в обновленный список Рекомендации Европейского Совета (ЕС) 2021/89, то они проходят эпидемиологическую оценку Министерства здравоохранения и разделены на 4 категории: «зеленую», «оранжевую», «красную» и «серую».

Россия отнесена к «серой» категории стран. Это означает, что россияне не смогут как туристы прилетать в Республику Кипр с 1 марта, несмотря на формальное открытие в этот день аэропортов острова для международного туризма. Выдача туристических виз гражданам РФ консульствами республики Кипр с 1 марта возобновлена не будет.

По сообщению Минздрава Кипра, для стран «серой» категории (в которую входит Россия) въезд на Кипр разрешен только гражданам Кипра и членам их семей,гражданам стран Европейского союза, гражданам стран Европейской экономической зоны, лицам, обладающим легальным правом проживания на Кипре, дипломатам и сотрудникам международных миссий и гражданам третьих стран, имеющим право на въезд на территорию Кипра после специального разрешения со стороны властей.

Прибывающим из стран «серой» категории будет необходимо предоставлять результаты ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета, а также проходить 14-дневный карантин.

Категоризация стран будет анализироваться и пересматриваться еженедельно на основе статистики ВОЗ.

Также добавим, что Кипр сейчас находится на второй стадии постепенного выхода из локдауна: до 16 марта закрыты рестораны, гостиницы, спортивные залы и др.

С 1 апреля 2021, как ожидает АТОР, Россия будет отнесена к «красной» категории. В этом случае россиянам для въезда на Кипр потребуется предоставление результатов двух ПЦР-тестов на COVID-19, первый из которых должен быть проведен за 72 часа до вылета, а второй – по прибытии на Кипр. В этой категории соблюдение карантина не потребуется.

/TOURBUS.RU