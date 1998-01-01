Россия активно развивает арктический туризм

В Петербурге представили первый городской арктический туристический маршрут, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Его совместными усилиями разработали городские комитеты по делам Арктики и развитию туризма: маршрут под названием «Как покорялась Арктика» посвящен связанным с этим процессом местам, расположенным на Васильевском острове Петербурга.

Первенец стартует от памятника первопроходцам и исследователям Арктики на улице Беринга, 38, где размещается профильный Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

В ходе экскурсии ее участники посетят Смоленское кладбище, на котором покоится прах первооткрывателя Северной Земли контрадмирала Бориса Вилькицкого, Музей истории морского флота и академии Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, памятник Раулю Амундсену и ледокол «Красин».

«Этот маршрут входит в цикл «Арктический Петербург», в который включены пять экскурсий, - пояснил председатель городского комитета по делам Арктики Герман Широков. – Кроме него, в цикл входят экскурсии, посвященные героям-покорителям Русской Арктики, Второй мировой войне (в частности, 80-летию прибытия первого Полярного конвоя «Дервиш» в Архангельск), а также теме арктического судостроения и Кронштадту как колыбели арктических экспедиций».

В дополнение к ним будут подготовлены экскурсии (в т. ч. виртуальные) о каждом арктическом регионе России.

Как подчеркнул председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, информацию о таких экскурсиях разместят на официальном туристском портале города Visit-petersburg.ru и на стойках туристско-информационных центров, а при желании использовать их в своем ассортименте смогут и туристические компании.

«Экскурсии ориентированы на широкий круг аудитории и могут предлагаться как школьникам или семьям, так и индивидуальным туристам. – считает Сергей Корнеев. - Это вариант удачно совместить интерес к Арктике с интересом к Петербургу».

При этом он подчеркнул, что первый городской арктический туристический маршрут, как и остальные входящие в проект «Арктический Петербург», является только малой частью новой туристской географии города, которую на протяжении прошлого года разрабатывало профессиональное сообщество.

В числе других предложений для путешественников - креативно-досуговые, научно-познавательные, оздоровительные, медицинские, семейные, деловые, промышленные и другие возможности города.

Стоит напомнить: тема арктического туризма на должную высоту впервые была поднята в прошлом году во время проходившего в Петербурге профильного форума. На нем, в частности, назывались и цифры, характеризующие направление в настоящее время. И они, увы, не в пользу России, так как наша страна, обладая самой большой территорией в арктической зоне, слишком мало использует ее при организации туристических маршрутов.

По данным международных источников, во всем мире Арктику ежегодно посещает до 11 млн туристов, тогда как в РФ условный турпоток (включая деловых, командированных и пр.) не превышает 1,4 млн человек.

В рейтинге популярности у туристов российская Арктика явно уступает таким странам как Норвегия, Исландия, Канада или США. По оценке Ростуризма, только потенциал роста въездного туризма при упрощении процедуры получения въездной визы и пограничных разрешений составляет около 180 тыс. иностранных туристов.

При этом глава Ростуризма Зарина Доугзова, не раз подчеркивавшая наличие большого потенциала арктического туризма, говорит о необходимости развития этого направления на системной и продуманной основе. «Развивать направление необходимо, тщательно разработав стандарты и имея четкую концепцию действий, - говорит она. – Очень важно соблюсти интересы местного населения и не навредить уникальной северной природе».

/TOURBUS.RU