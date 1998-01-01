В марте начинаются рейсы из Нижнего Новогорода в ОАЭ и Турцию

Авиакомпания «Россия» в марте начнет полеты с берегов Волги в Дубай, а компании Nordwind, Azur Air, Royal Flight и Red Wings — в Анталью

Несколько авиакомпаний с марта начнут полеты из Нижнего Новгорода в Анталью (Турция), также откроются рейсы в Дубай (ОАЭ), сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта.

Так, авиакомпания "Россия" с 3 марта приступает к полетам из Нижнего Новгорода в ОАЭ с частотой 1 раз в неделю по средам. Вылет из Нижнего Новгорода в 11:15, прибытие в международный аэропорт Дубай в 17:15. Вылет из Дубая — в 18:40, прибытие в Нижний Новгород — в 22:40. Время указано местное. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-737 вместимостью 189 кресел.

Прямые рейсы в Анталью в марте запланировали четыре авиаперевозчика: Nordwind — с 14 марта, Azur Air — с 15 марта, Royal Flight — с 19 марта, Red Wings — с 30 марта. Как сообщал ранее «Интерфакс», решением правительства РФ аэропорт Нижнего Новгорода получил разрешение возобновить обслуживание международных рейсов с 8 февраля. Первым международным направлением из нижегородской воздушной гавани после длительного перерыва стал маршрут в Армению — авиакомпания Pegas Fly с 13 февраля открыла рейсы Нижний Новгород — Ереван. С 20 февраля к полетам в Ош (Киргизия) по субботам приступила авиакомпания Nordwind. Эта же авиакомпания с 3 марта начнет выполнять регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Бишкек. АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (Стригино) контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов", является основным запасным аэродромом московского авиаузла.

Напомним, что для посещения страны Дубая туристам обязательно нужна справка с отрицательным результатом теста на коронавирус. С 31 января Дубай сократил до трех суток срок действия ПЦР-тестов. Таким образом, россияне должны предъявить документ с отрицательным результатом теста, сделанного не за 96 часов до поездки, а за 72 часа, как в большинстве других открытых для туризма стран.

Также аэропорты Дубая должны проводить во всех аэропортах экспресс-тестирование методом ПЦР или делать экспресс-тесты на антигены.

Для въезда в Турцию в период по 31 марта необходима справка на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Анализ надо сдать максимум за 72 часа до пересечения границы.

Транзитным пассажирам, которые остаются в зоне пересадки, справка с отрицательным тестом на коронавирус не нужна.

/TOURBUS.RU