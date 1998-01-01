В «курортных» провинциях Таиланда начинают снимать ограничения

«Зеленая зона» увеличилась с 35 до 54 тайских провинций, включая Пхукет и Чиангмай

Правительство Таиланда раcширило список провинций, где улучшается эпидемиологическая обстановка, в него вошли популярные у туристов регионы Пхукет, Лопбури, Чиангмай, Чианграй, Лампанг и Транг, сообщает Туристическое Управление Таиланда.

«Правительство Таиланда сообщило о постепенном снятии карантинных ограничений в связи с улучшением ситуации в стране. Зеленая зона (безопасная) теперь увеличилась с 35 до 54 провинций. В нее вошли такие провинции, как Лопбури, Чиангмай, Чианграй, Лампанг, Пхукет, Транг и другие», — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Здесь к прежнему режиму работы вернулись развлекательные заведения, включая пабы, бары и рестораны. Разрешено проводить музыкальные и танцевальные вечера. Спа и массажные салоны, фитнес-центры и залы для бокса возобновили работу с ограниченным количеством посетителей.

В спортивных залах можно вновь проводить соревнования в соответствии со всеми санитарными нормами.

Тайская экономика уже продолжительное время страдает от недостатка международных туристов. Почти весь 2020 год в стране действовал строгий порядок по въезду иностранцев, в результате чего пандемию удалось сдержать, но ряд предприятий туротрасли потерпели крах.

По сообщению газеты Bangkok Post, в 2021 году два наиболее популярных курорта Таиланда, Пхукет и Паттайя, запустили промо-кампании, чтобы вернуть путешественников.

В 2021 году Таиланд готов принять около 10 млн иностранных гостей. Годом ранее туда прибыло 6,7 млн зарубежных путешественников – это значительно меньше, чем в 2019 году (40 млн).

Напомним, что ранее в февраля сообщалось, что тайский остров Пхукет будет готов принимать вакцинированных туристов с октября, при этом они будут освобождены от 14-дневного карантина. Как сообщало издание Insider, "к 1 сентября на курортном острове планируется вакцинировать 70% населения (общая численность – около 400 тыс. человек), что поможет сформировать коллективный иммунитет. Пхукет рассматривает возможность покупки китайской вакцины Sinovac Biotech, эффективность которой, согласно исследованиям, составляет 50,4%".

Проект будет финансироваться несколькими организациями, включая Торговую палату и Туристическую ассоциацию Пхукета. "Мы не можем больше ждать, иначе мы не выживем. Если мы пропустим зимний сезон 2021/2022, мы потеряем еще один год", — цитирует Insider представителей ассоциации.

Напомним также, что в декабре Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России, но для поездки нужно перед вылетом оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны в РФ.

Сохраняется также требование обязательного карантина длительностью 15 ночей в отелях, одобренных властями Таиланда. Забронировать отель в Бангкоке или провинциях страны для его проведения необходимо заранее на сайтах asq.locanation.com и agoda.com.

/TOURBUS.RU