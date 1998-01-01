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26 февраля
Пандемии вопреки: «Ату Франс» продолжает продвигать французские Альпы
Французский горнолыжный салон Grand Ski пройдет в марте в онлайн-формате под новым названием Destination Montagnes
Как рассказали нам в московском представительстве Агентства по развитию туризма во Франции, с 23 по 26 марта 2021 года «Ату Франс» впервые организует выставку Destination Montagnes («Направление -Горы»).
По словам пресс-аташе московского офиса «Ату Франс», «Destination Montagnes – не новая выставка. На протяжении тридцати лет лет Агентство по развитию туризма во Франции проводило крупный салон Grand Ski, который собирал всех профессионалов горнолыжного отдыха Франции и туроператоров со всего мира. Несмотря на отсутствие на данный момент информации о снятии ограничений во Франции и об открытии границ, выставку было решено провести в онлайн-формате и назвать Destination Montagnes».
По ее словам, «Ату Франс» и Ассоциация французских гор France Montagnes разработали совместный план поддержки французской горнолыжной отрасли, частью которого и является выставка Destination Montagnes.
На сегодняшний момент все понимают важность взаимодейстия профессионалов горнолыжного туризма и международных туроператоров, именно поэтому подготовку зимнего сезона 2021/2022 нужно начинать уже сейчас. «Ату Франс» делает все возможное, чтобы французские горы заняли крепкую позицию в программах туроператоров на будущий зимний сезон.
Для участия в онлайн-выставке уже записались более 400 туроператоров со всего мира, что показывает стабильно высокий интерес к туризму во французских горах. К онлайн-встречам с французскими партнерами присоединятся и 40 туроператоров из России и стран СНГ.
«Примечательно, что в этом году упор будет сделан на круглогодичный отдых в горах Франции, а не только на горные лыжи. Ведь французские горные массивы – отличное место для активного и оздоровительного отдыха в течение всего года», - заключила Анастасия Костычева.
Отметим, что Destination Montagnes-2021 организуется «Ату Франс» в партнерстве с Air France, французскими железными дорогами SNCF, региональным комитетом по туризму Овернь-Рона-Альпы, Офисом по туризму Савойя-Монблан, France Montagnes, Офисом по туризму Шамбери-Альпы, Торгово-промышленной палатой Савойи, аэропортом VINCI и международным аэропортом Женевы.
/TOURBUS.RU
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