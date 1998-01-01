Туристы этим летом опустятся с небес на землю

Эксперты обсуждают, как, на фоне пандемии и роста цен на авиабилеты, изменятся транспортные предпочтения туристов в новом высоком сезоне

По мнению специалистов, приближающийся «высокий» сезон 2021 года во многом будет необычным. В том числе и потому, что часть потенциальных туристов предпочтет использовать для поездок не только авиатранспорт, но и другие возможности поездок, -сообщает наш специальный корреспондент.

Так, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС и известный в турбизнесе эксперт Марина Морозова полагает, что «поездки на поездах и личном автомобиле будут играть заметную роль в новом туристическом сезоне», поскольку стоимость авиаперелётов может значительно возрасти.

«Авто- и железнодорожные путешествия будут играть все большую роль прежде всего в рамках межрегионального туристского обмена, - считает она. - Многие из-за гораздо более дешевых билетов или даже при сопоставимой ценовой политике предпочтут отправиться семьей на поезде. А машина, в свою очередь, ассоциируется с личной безопасностью и в условиях пандемии может стать хорошей альтернативой «многолюдным» видам транспорта».

По ее оценке, перелеты на международных направлениях продолжат дорожать, а предложения от российских авиакомпаний останутся ограниченными. «При этом у внутренних рейсов паритет цен сохранится за счет субсидированной перевозки и поддержки государства. - полагает она. - Увеличение стоимости авиабилетов особенно вероятно в период сезонных отпусков и праздников».

При этом специалист советует присмотреться к маршрутам через Катар и Финляндию, которые разрешили осуществлять транзит: первый, к примеру, является выгодным пересадочным узлом в случае отдыха в странах Азии.

Это мнение поддерживают и другие эксперты. Так, Юлия Ветошкина, министр по туризму и молодёжной политике Пермского края полагает, что «от того, как быстро и умело мы сумеем перераспределить турпотоки по всей территории региона, зависит многое».

«Не секрет, что во многие интересные и пользующиеся популярностью места невозможно добраться на самолете, а вот доехать туда на автомобиле можно, - говорит она. - В этой связи развивать внутренний туризм надо не только активно продвигая его, но и уделяя максимум внимания развитию придорожной инфраструктуры».

Как считает Сергей Ромашкин, значимость автотуризма действительно растет даже в тех регионах, куда россияне часто отправляются самолетом. «Если посмотреть цифры, то в тот же Крым большая часть гостей уже прибывает по Крымскому мосту, а не самолетом, - констатирует он. - И нет сомнений в том, что из соображений безопасности и экономии многие и в 2021-м отправятся на отдых на автомобиле».

/TOURBUS.RU