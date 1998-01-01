Новости Андрей Игнатьев: «Есть надежда, что летом гражданам России начнут выдаваться шенгенские визы» Президент РСТ рассказал о прогнозах на летний сезон и основных трендах изменений в туризме в ходе онлайн-пресс-конференции

Турбизнес России в преддверии летнего туристического сезона ожидает отмены ряда ограничений, действующих по стране, сообщил вчера в ходе онлайн-пресс-конфереренции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, которого цитирует «Интерфакс». «У нас в стране скоро начнет работать национальный проект по туризму, главной задачей которого станет строительство инфраструктуры. Также работают другие меры поддержки. Ждем запуска третьей программы кэшбека от Ростуризма. Турбизнес и объекты готовы работать, и готовность, я считаю, превышает ожидания туристов. Вся отрасль на низком старте в плане отмены ограничений на перемещения по регионам. И в ближайшем будущем можно ожидать уже какое-то очень активное движение», — сказал он, выступая на пресс-конференции. Кроме того, спикер сообщил, что у РСТ есть информация о том, что европейские страны могут начать выдавать летом визы. «У РСТ много представителей за рубежом, практически во всех европейских странах. Они говорят о том, что летом есть надежда, что начнут выдаваться визы гражданам России. Это прогноз от них. Официальной информации пока нет, ситуации зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах», — сказал он . По словам эксперта, некоторые страны ЕС уже готовы открывать границы для россиян. «Есть много стран, которые хотят открыть сообщение с Россией. Я могу из европейских назвать, например, Грецию. У властей этой страны желание открыть границы для российских граждан велико. Но ситуация и по Греции, и по Венгрии, и по Хорватии летом будет зависеть не только от пандемии, но и политических предпочтений Евросоюза. Шенгенское соглашение никто не отменял, и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза не приемлема. Будет общее решение по всему ЕС», — добавил г-н Игнатьев. Он напомнил, что с большинством стран Россия принимает решение об открытии границ на взаимной основе. Россия по состоянию на февраль возобновила авиасообщение с более чем 20-ю странами, но лишь в 15 из них могут поехать туристы. Спикер также сообщил, что что в рамках программы сотрудничества РСТ и Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС) провели исследование, в ходе которого были собраны мнения ведущих профессионалов отрасли о том, как будет развиваться туризм в ближайшие годы. «По результатам этого исследования мы увидели несколько новых трендов. Первый – это то, что путешествия должны быть более индивидуализированными с учетом интересов каждого клиента.Такие виды туризма как приключенческий, гастрономический, медицинский получают новый импульс развития», — сообщил эксперт. Второй тренд касается организованного туризма. По словам г-на Игнатьева, благодаря пандемии бизнес туроператоров и турагентств получил новый шанс, они вновь будут востребованы клиентами. Третий тренд – повышение требований к безопасности путешествий, в том числе с точки зрения медицины. Как отметил эксперт, беспокойство туристов на эту тему видно уже сейчас в путешествиях по России, приобретенных в рамках программы кешбэка. «Четвертый тренд, который мы уже видим – уменьшение глубины продаж. Раньше средняя глубина составляла 2-3 месяца. Горнолыжники приезжали с отдыха в Куршевеле и бронировали тур на следующий год, платили депозит. Сейчас средняя глубина продаж – 2-3 недели максимум. Это в корне меняет технологии работы турбизнеса», — рассказал глава РСТ. И, наконец, пятый тренд, по его словам, — рост внимания к подготовке кадров для туризма. /TOURBUS.RU

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