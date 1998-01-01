Новости Власти Финляндии введут еще один локдаун Очередной режим самоизоляции начнется 8 марта и продлится три недели

Власти Финляндии объявили о введении режима самоизоляции на территории всей страны с 8 марта из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает телеканал YLE, который цитирует «Интерфакс». Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что национальный "локдаун" будет введен на три недели, а по истечении этого срока меры будут снимать поэтапно. "Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения", — сказала г-жа Марин на сегодняшнй пресс-конференции. В частности, на это время вводится дистанционное обучение в старших классах, запрещены встречи группами более шести человек. В зонах с наивысшим уровнем распространения инфекции закрываются рестораны. С начала пандемии в Финляндии выявили свыше 55 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 730 из них имели летальный исход. С середины февраля в Финляндии увеличивается суточный прирост новых случаев COVID-19, накануне сообщалось о 590 выявленных случаях заражения. Напомним, что на состоявшейся в середине февраля встрече министров иностранных дел двух стран Сергей Лавров заявил об ожидаемом восстановлении объёмов туристических поездок между странами. Говоря о том, что из-за пандемии туристический поток между Россией и Финляндией снизился, Сергей Лавров выразил надежду, что в скором времени он может значимо увеличиться. «Надеемся, что вскоре всё выправится», - сказал он по поводу туризма. Однако его финский коллега Пекка Хаависто еще накануне своего визита в РФ заявил, что «ограничения затрагивают не только Россию, но и другие соседние страны». «Их снятие возможно только тогда, когда уровень вакцинации от COVID-19 будет выше как в нашей, так и в соседних странах. – сообщил он. - Когда именно это случится, говорить пока ещё рано». Он подчеркнул также, что «в обычное время мы всегда рады российским туристам - Финляндия по-настоящему дружелюбная страна». Вместе с тем, по словам финского дипломата, ранее начала лета говорить о возможности открытия границы с РФ не приходится. В настоящее время поездки в Финляндию возможны только для ограниченного перечня категорий россиян, обычные туристы в число которых не входят. /TOURBUS.RU

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