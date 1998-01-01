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25 февраля
Владелец "TUI Россия" стал самым богатым российским бизнесменом
Миллиардер Алексей Мордашов возглавил список богатейших предпринимателей России, переместив на второе место Владимира Потанина
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов возглавил список богатейших предпринимателей России, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.
По данным на вчершний вечер, состояние Мордашова и его семьи оценивается в $29,2 млрд. Таким образом, он обогнал президента холдинга «Интеррос» и крупнейшего акционера ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина ($28,8 млрд).
Сейчас "КН-Холдинг" в равных долях принадлежит сыновьям Мордашова Кириллу (21 год) и Никите (20 лет). Через эту структуру они владеют долями в золотодобытчике Nordgold и ведущем европейском туроператоре TUI.
Ранее Forbes писал со ссылкой на свои источники, что Никиту Мордашова летом отчислили из Высшей школы экономики, и он ушел служить в армию.
По информации СМИ, Мордашов-старший поделился с сыновьями долями в Nordgold и TUI в 2019 году. Цель изменений — обеспечить преемственность, ввести Кирилла и Никиту в курс дел и дать им опыт в сфере управления портфелем активов, говорил тогда представитель г-на Мордашова, - уточняет «Интерфакс».
Семья Мордашовых в общей сложности владеет около 25% европейского холдинга TUI. Часть акций при этом остается у Мордашова-старшего.
Между тем ранее CМИ сообщили, что компания "КН-Холдинг" может выкупить оставшуюся долю TUI в СП «TUI Россия», которое работает в России и СНГ. Группа Мордашова и TUI создали это СП в 2008 году, изначально в соотношении 51% на 49%.
При этом доля европейской компании постепенно размывалась — сначала до 25%, затем до 10%. Интересы Мордашова в СП (холдинговая структура — Togebi Holdings Limited) сначала представляла его компания Oscrivia Limited, а затем ее заменил "КН-Холдинг".
Также сообщалось, что семья Мордашовых владеет 24,89% в "большом" TUI и может увеличить свою долю в рамках докапитализации компании, которая, как и вся туристическая отрасль, испытывает финансовые трудности в связи с вводимыми из-за коронавируса ограничениями.
Доля в холдинге TUI оформлена на компанию Unifirm Ltd, в которой 65% принадлежит "КН-Холдингу" Кирилла Мордашова, а 35% контролирует его отец.
Компания "TUI Россия" и СНГ входит в число ведущих российских туроператоров, в 2019 году она отправила на отдых более 1,4 млн туристов. Розничная сеть насчитывает около 600 турагентств, собственных и франчайзинговых.
Компания традиционно занималась организацией отдыха на массовых зарубежных направлениях. В 2018 году вышла на рынок внутреннего туризма, а в 2020 году впервые организовала чартерные программы в российские регионы.
/TOURBUS.RU
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