Владелец "TUI Россия" стал самым богатым российским бизнесменом

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов возглавил список богатейших предпринимателей России, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

По данным на вчершний вечер, состояние Мордашова и его семьи оценивается в $29,2 млрд. Таким образом, он обогнал президента холдинга «Интеррос» и крупнейшего акционера ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина ($28,8 млрд).

В настоящее время Мордашов находится на 48-м месте среди самых богатых людей планеты. Потанин занимает 51-е место, Лисин — 61-е, Михельсон — 69-е, Алекперов — 71-е. Согласно данным Forbes, состояние всех пятерых сократилось. Меньше всего потерял Мордашов — $26 млн, больше всего — Потанин ($1,2 млрд).



Ранее в этом месяце сообщалось, что ФАС России удовлетворила ходатайство сына Алексея Мордашова Кирилла об увеличении доли в компании "КН-Холдинг" с 50% до 100%, следует из материалов антимонопольного ведомства.

Сейчас "КН-Холдинг" в равных долях принадлежит сыновьям Мордашова Кириллу (21 год) и Никите (20 лет). Через эту структуру они владеют долями в золотодобытчике Nordgold и ведущем европейском туроператоре TUI.

Ранее Forbes писал со ссылкой на свои источники, что Никиту Мордашова летом отчислили из Высшей школы экономики, и он ушел служить в армию.

По информации СМИ, Мордашов-старший поделился с сыновьями долями в Nordgold и TUI в 2019 году. Цель изменений — обеспечить преемственность, ввести Кирилла и Никиту в курс дел и дать им опыт в сфере управления портфелем активов, говорил тогда представитель г-на Мордашова, - уточняет «Интерфакс».

Семья Мордашовых в общей сложности владеет около 25% европейского холдинга TUI. Часть акций при этом остается у Мордашова-старшего.

Между тем ранее CМИ сообщили, что компания "КН-Холдинг" может выкупить оставшуюся долю TUI в СП «TUI Россия», которое работает в России и СНГ. Группа Мордашова и TUI создали это СП в 2008 году, изначально в соотношении 51% на 49%.

При этом доля европейской компании постепенно размывалась — сначала до 25%, затем до 10%. Интересы Мордашова в СП (холдинговая структура — Togebi Holdings Limited) сначала представляла его компания Oscrivia Limited, а затем ее заменил "КН-Холдинг".

Также сообщалось, что семья Мордашовых владеет 24,89% в "большом" TUI и может увеличить свою долю в рамках докапитализации компании, которая, как и вся туристическая отрасль, испытывает финансовые трудности в связи с вводимыми из-за коронавируса ограничениями.

Доля в холдинге TUI оформлена на компанию Unifirm Ltd, в которой 65% принадлежит "КН-Холдингу" Кирилла Мордашова, а 35% контролирует его отец.

Компания "TUI Россия" и СНГ входит в число ведущих российских туроператоров, в 2019 году она отправила на отдых более 1,4 млн туристов. Розничная сеть насчитывает около 600 турагентств, собственных и франчайзинговых.

Компания традиционно занималась организацией отдыха на массовых зарубежных направлениях. В 2018 году вышла на рынок внутреннего туризма, а в 2020 году впервые организовала чартерные программы в российские регионы.

/TOURBUS.RU