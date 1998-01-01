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S7 в апреле начинает полеты в Хорватию и на Сицилию

В конце апреля российский авиаперевозчик начинает еженедельные чартерные рейсы из Москвы в Пулу, Дубровник и Катанию

Авиакомпания S7 в апреле запускает чартерные рейсы из Москвы в Хорватию. С 25 апреля начнутся полеты в Пулу, с 26 апреля — в Дубровник, сообщил сегодня перевозчик.

Кроме того, в апреле S7 планирует расширить полетную программу в Италию. С 20 апреля компания запустит чартеры из Москвы в Катанию. Кроме того 7 июня перевозчик полетит в Неаполь. Полеты по всем направлениям будут выполняться раз в неделю. Они будут доступны категориям пассажиров, которым разрешен перелет при действующих "ковидных" ограничениях. Так, перелет из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство, напоминает S7. Билеты на рейсы в Москву могут приобрести граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия до 72 часов. Сейчас европейская чартерная программа S7 включает рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте, Барселона, Малага), Италию (Верона, Рим, Милан, Ольбия, Пиза, Бари), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен), Австрию (Вена), Болгарию (Бургас), Грецию (Салоники), на Кипр (Ларнака). Между тем, регулярное авиасообщение из РФ в Хорватию и Италию, прерванное прошлой весной из-за пандемии COVID-19, до сих пор официально запрещено.

В то же время, по сообщению хорватских СМИ, Хорватия не будет требовать от иностранных туристов обязательной предварительной вакцинации от COVID-19. Эту информацию подтвердил и глава российского представительства по туризму Республики Хорватия г-н Райко Ружичка.

Как сообщил ранее в интервью Ассоциации туроператоров г-н Ружичка, в Хорватии активно готовятся к летнему сезону-2021, заботясь о безопасности туристов уже сейчас. К тому же, по его словам, в Хорватии активно идет вакцинация от COVID-19, что также будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки

«Новый проект «Безопасное пребывание в Хорватии» будет сопровождаться очень подробными протоколами во всех сегментах туристического бизнеса», – отметил Райко Ружичка.

По словам г-на Ружички, при ожидаемом возобновлении странами ЕС визовых процессов в России, у россиян не будет проблем с получением виз в Хорватию

«Для этого у Хорватии есть необходимые ресурсы. Как правило, работу консульств усиливают командированные из Хорватии визовые специалисты. Так было и в прошлые годы, когда на пике сезона визы в Хорватию оформлялись россиянам в короткие сроки», – пояснил глава российского представительства по туризму Республики Хорватия.

/TOURBUS.RU