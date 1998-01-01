Эксперты: «По России поехали те, кто раньше отдыхал на Сардинии и в Тоскане»

Туризм в России будет прирастать за счет регионов - этом выразили уверенность участники обсуждения предварительных итогов зимнего сезона и перспектив ближайшего будущего во время онлайн-конференции, состоявшейся недавно в рамках заседания Комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров, - сообщает наш петербургский корреспондент.

По оценке Инны Пеховой, сопредседателя этой комиссии и управляющего партнёра La Villa Club, «все говорит о приоритете внутреннего отдыха».

«По данным открытой статистики, во время минувших новогодних праздников 97% россиян отдыхали на родине в то время, как за рубеж отправились только 3% путешественников, - сообщила она. – При этом объем средств, потраченных внутри РФ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возрос примерно на 500 млн рублей».

Эксперт также отметила, что во многом рост внутреннего туризма обусловлен и тем, что заметно снизились цены на перелеты в регионы, что сделало их более доступными для потенциальных гостей.

Ольга Филипенкова, директор по стратегическому развитию курорта «Красная Поляна», представила и дополнительные цифры. Так, в январе 2021 года во время новогодних каникул рост загрузки объектов размещения курорта составил 14%, а показатель ADR (средняя цена за номер) вырос более чем вдвое.

«Это показывает, что есть спрос на качественное размещение и обслуживание: гости готовы приезжать и платить за них, - уверена она. – Наш опрос показал, что 42,5% из туристов ранее на курорте не бывали – нам удалось привлечь новую аудиторию. Тех, кто раньше ездил в Европу».

Интересно и то, что многие туристы (около 43%) выразили готовность снова приехать на Красную Поляну уже в марте этого года, а за счет разнообразия дополнительных сервисов курорт привлекает и тех, кто не катается (таковых около 20%).

При этом Ольга Филиппенкова отметила и несколько ярких тенденций нынешнего года, в числе которых она назвала «рост тяги к спонтанному бронированию», желание обеспечить безопасность отдыха, а также усиление внимания к комбинации работы и отдыха в виде workation.

Как сообщила Мадина Гогова, заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии, рост интереса к внутреннему отдыху действительно заметен. По ее словам, в 2020-м республику посетили более 1,5 млн туристов. «Если учесть, что население региона составляет всего 470 тыс. человек, это отличный показатель. – считает она. – Если в период с 1 по 8 января 2020 года только на двух горнолыжных курортах Дамбай и Архыз побывали 130 тыс. гостей, то за тот же период 2021-го их стало уже 155 тыс.». Причем если Домбай остался по объему привлеченных туристов на прежнем уровне, Архыз увеличил его за год с 65 до 85 тыс. человек несмотря на то, что мест для размещения там заметно меньше.

В свою очередь, Юлия Ветошкина, министр по туризму и молодёжной политике Пермского края подчеркнула: «У нас одной из основных была задача перераспределить туристов по всей территории региона».

По ее словам, в крае находится 21 горнолыжный курорт, и в этом сезоне их популярность выросла примерно на 20%. «В целом, по данным организаторов, за новогодние праздники на них побывало около 80 тыс. человек, многие из которых специально приехали и Москвы, Петербурга, Свердловской и Тюменской областей, и т. д. – пояснила она. – Наибольшей популярностью пользуется курорт «Губаха», на котором имеется 18 трасс протяженностью до 2,6 км, а также большой комплекс других услуг, включая удобное размещение».

Перспективы внутреннего туризма высоко оценивает и Алексей Волков, исполнительный директор Общенационального Союза индустрии гостеприимства. «В России имеется 400 лыжных курортов – нам есть что развивать, - уверен он. – К тому же практика прошлого лета показала, что, имея огромные потери в начале летнего сезона, всего за 2-3 месяца можно почти наверстать упущенное. Так, как это было в Крыму или Краснодарском крае.

Это говорит о том, что туризм по-настоящему стал играть свою роль в экономике, а по России поехали те, кто раньше отдыхал на Сардинии и в Тоскане».

По его мнению, сейчас главной задачей менеджмента в сфере туризма и гостеприимства России является оптимизация издержек с той целью, чтобы сделать отдых для людей более доступным, но при этом и прибыльным для бизнеса. Как считает Алексей Волков, теперь вместе с изменением культуры потребления турпродукта изменилось и отношение к туризму «наверху».

«Абсолютно уверен в том, что при соответствующей поддержке со стороны государства и продолжении усилий внутренний туризм в России способен «выстрелить», - считает он.

/TOURBUS.RU