Турция продлевает требование наличия ПЦР-теста у прилетающих в страну туристов

По информации Turkish Airlines, требование об обязательном наличии у прилетающих в Турцию туристов справки об отрицательном ПЦР-тесте будет действовать до конца марта

Власти Турции решили продлить требование об обязательном наличии у прилетающих в Турцию пассажиров справки с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Это требование будет действительно до 31 марта 2021 года, то есть до конца зимнего полетного расписания. Ранее предполагалось, что справки отменят уже с 1 марта.

Такую информацию 24 февраля разослала своим партнерам в официальных письмах национальный перевозчик Турции, авиакомпания Turkish Airlines, - сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Информируем вас о том, что министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии теста-справки NegativeSARS-Cov-2 PCR для пассажиров старше 6 лет, прибывающих в Турцию, до 31.03.2021 г.», – говорится в сообщении авиакомпании.

Сам тест, согласно данной информации, должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета в Турцию. Напомним, ранее требования турецких властей говорили о сроке «не ранее, чем за 72 до прибытия в страну».

Как и ранее, справка с отрицательным тестом на коронавирус не потребуется детям до 6 лет, а также транзитным и трансферным пассажирам из России, которые следуют через Турцию в третьи страны. В письме Turkish Airlines говорится, что предъявление справки возможно как в бумажном, так и в электронном виде (на экране смартфона или планшета).

Напомним, что Турция, начиная с 30 декабря 2020 года, требует справки с отрицательным результатом теста на коронавирус со всех пассажиров старше 6 лет, въезжающих в страну, кроме транзитников. Наличие справки проверяется при посадке в самолет, следующий в любой аэропорт Турции, без нее в посадке на борт будет отказано.

В распространенном турецкими властями 28 декабря сообщении говорилось, что данное требование будет действовать до 1 марта 2021 года.

В колл-центре Turkish Airlines в Москве сообщили, что не располагают информацией о сроках продления или отмены требования справки с ПЦР-тестом на ковид для авиапассажиров, сообщив лишь о том, что «в системе сейчас нет даты окончания данного требования».

В туроператорских компаниях сообщили, что «уточняют данную информацию».

Напомним что ранее стало известно, что Турция откроет туристический сезон в апреле – сначала на Средиземном, а затем на Эгейском побережье. Как сообщил министр туризма страны Мехмет Эрсой, первыми в Турцию поедут европейцы, в конце апреля-мае – россияне, поскольку в РФ будут долгие праздники, а также англичане. Затем – мусульмане, из-за того, что 19 мая наступит Рамадан.

Полного возобновления туризма со всех мировых рынках он ждет в августе.

При этом ранее мы также сообщали, что российские туристы в 2020 году снова заняли первое место по численности среди иностранных туристов в Турции. Всего страну с января по декабрь 2020 года посетили более 2,1 млн российских туристов, это на 69,7% меньше по сравнению с 2019 годом, когда в стране побывало более 7 млн россиян.

/TOURBUS.RU