Грузия открывает границу для российских туристов

Грузия отменяет основные коронавирусные ограничения, а также разрешает с 1 марта въезд россиян с отрицательным ПЦР-тестом

В Грузии отменяют ряд ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также облегчают въезд на свою территорию гражданам ряда государств, в том числе России, - сообщает «Интерфакс».

"Правительство по рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией снимает ограничения с 25 февраля на движение междугороднего транспорта. Также с 25 февраля будут открыты гостиницы на горных курортах.

Рестораны и объекты общественного питания смогут работать в закрытых пространствах, кроме выходных дней, в Батуми с 1 марта, а по всей Грузии с 8 марта", — заявил в среду на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Правительство также разрешает с 1 марта начать работу музеев. При этом комендантский час с 21:00 до 5:00 останется в силе.

"Мы также приняли решение по облегчению допуска туристов в Грузию. В частности, к тем гражданам иностранных государств, которые могли прилететь в Грузию и войти на ее территорию с 1 марта при предъявлении отрицательного ПЦР-теста добавляются граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Белоруссии", — сказал г-н Гарибашвили.

Напомним, что Грузия с 1 февраля сняла все ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, введенные из-за пандемии. С этой даты въезд в Грузию разрешен гражданам иностранных государств при предъявлении документа, подтверждающего проведения полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, в этом случае они не будут проходить обязательный 12-дневный карантин.

Отметим также, что, по информации Нацбанка страны, доходы Грузии от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в 2020 году составили $541,7 млн, что в шесть раз меньше, чем в 2019 году ($3,27 млрд).

Согласно информации Нацбанка, в 2020 году в Грузии побывали 1, 74 млн иностранцев, что в 5,2 раза меньше, чем в предыдущем году. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 1, 88 млн млн (снижение в 4,7 раза).

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев — 9, 33 млн человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Число туристов составило тогда 5,8 млн (+6,8%).

/TOURBUS.RU