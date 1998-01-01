В «списке мечты» - Турция, Таиланд, Италия, Испания и Египет

«Яндекс» узнал, когода наши туристы ждут открытия границ, и куда они хотят поехать в первую очередь

Как сообщили нам в пресс-служба компании, ресурс «Яндекс.Путешествия» провел опрос и выяснил, какие ожидания есть у российских туристов накануне окончания календарной зимы.

В опросе ресурса приняли участие больше 10 тысяч человек.

Большинство из опрошенных — 60% — рассчитывают на полное открытие границ уже в этом году. Самые желанные страны для поездок — Турция, Таиланд, Италия, Испания и Египет.

На вопрос о том, повлияет ли открытие границ на туристические планы, утвердительно ответили 68% респондентов. При этом 45% поедут за рубеж, если улучшится ситуация с эпидемией, а 9% — даже если сохранится риск заразиться.

20% опрошенных заявили, что они предпочитают отдыхать в России и на них открытие границ никак не скажется.

Судя по итогам опроса, в прошлом году и начале 2021-го большинство россиян путешествовали по стране или остались дома. Почти 40% опрошенных не покидали своего города, а 10% выезжали куда-либо исключительно по работе.

Что касается турпоездок, то 41% респондентов провели отпуск в России. В поездки по стране и за границу успели съездить 4,3%, а только за рубеж — 4,6%.

Примерно треть опрошенных (35,5%) считают, что после открытия границ поведение туристов никак не изменится. 27% думают, что люди будут более осторожны, так как увеличение потока туристов может вызвать рост заболеваемости.

22% респондентов ожидают рост внутреннего туризма, а ещё 12% — что люди чаще станут путешествовать на своем автомобиле.

/TOURBUS.RU