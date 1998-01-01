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Министр туризма Египта: «Решение о возвращении российских чартеров – это только разговоры в газетах»

Египетские власти опровергают информацию о договоренностях с российской стороной о возобновлении полетов на курорты Красного моря

В минувшую субботу египетские власти официально опровергли ранее опубликованную о начале российских чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Напомним, что ранее в интервью агентству Reuters глава Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр заявил, что прямые рейсы из России на египетские курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады на Красном море «возобновятся в марте после более чем пятилетнего перерыва».

В свою очередь, ТАСС, ссылаясь на слова представителей в Министерстве гражданской авиации Египта, сообщил, что «Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, предположительно, в марте, но точной даты еще нет».

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена, – уточнили в министерстве. – Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», – сообщил ТАСС.

«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», — заявили в свою очередь в российском авиаведомстве в ответ на запрос «Интерфакса», направленный после этих публикаций.

Теперь же, как сообщает АТОР, с опровержением информации о рестарте чартеров в Египет из России с 28 мартав, выступили сразу два египетских профильных министра.

Так, министр гражданской авиации Мохамед Манар Энаба заявил, что его ведомство не получало никакой информации от российской стороны относительно возобновления чартерных авиаперевозок на египетские курорты на Красном море.

Кроме того, он сообщил, что авиавласти Египта вообще не контактировали с коллегами из РФ с тех пор, как российская делегация завершила инспекцию аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Египетский министр пояснил, что речь шла только о запросе российского авиаперевозчика Nordwind на организацию рейсов в аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. И это первая российская авиакомпания, которая обратилась за таким разрешением за последние пять лет.

О том, что договоренности о восстановлении прямых перелетов из России на курорты Египта нет, заявил и министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани.

По его словам, «решение о возвращении российских авиарейсов – это только разговоры в газетах», и на текущий момент не принято «ни одно решение», согласно которому Россия возобновляет массовый туризм в Египет. По словам министра, информации о том, когда РФ снова разрешит чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, у египетской стороны нет.

/TOURBUS.RU





