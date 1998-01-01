Хакасия станет регионом-партнером выставки «Интурмаркет-2021»

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» пройдет в столичном Экспоцентре 1- 3 апреля

Республика Хакасия выступает регионом-партнером Международной туристической выставки «Интурмаркет 2021», которая пройдет 1-3 апреля в столичном Экспоцентре.

Региональный туристско-информационный центр, ведущие туроператоры и представители турсферы готовятся презентовать турпотенциал Хакасии, представят новые программы, маршруты, активные и детские туры, объекты показа.



Туризм в Хакасии основывается на уникальном сочетании богатого культурно-исторического наследия, этнографии, живописных природных достопримечательностей и развитой транспортной инфраструктуре, позволяющей посетить большинство мест на личном или общественном транспорте.

Местные туроператоры предлагают гостям Хакасии интересные познавательные туры и экскурсии, все виды активного отдыха, а также отдых на туристских базах, и на участках заповедника «Хакасский».



Хакасия расположена в сердце Сибири, это край широких степей и голубых озер, непроходимой тайги, высоких гор и бурных рек. Коренное население республики — хакасы — обладают уникальной культурой и древней историей. На территории Республики хорошо развита туристская инфраструктура, но при этом Хакасия во многом остается terra incognita, которая готова раскрыть свои тайны только самым пытливым путешественникам.

Добро пожаловать в Хакасию!

Ждем вас на «Интурмаркете» 1-3 апреля в Экспоцентре!

http://khakassia.travel/



Кроме того, организаторы выставки напоминают, что открыта аккредитация СМИ на выставку «Интурмаркет». Для получения аккредитации на выставку «Интурмаркет-2021» и конференции, проходящие в рамках выставки, необходимо заполнить аккредитационную форму. Свой именной бейдж можно получить на стойке регистрации прессы в холле со стороны Западного входа в первый день работы выставки.

Аккредитованные журналисты получают возможность посещения выставки во все дни ее работы, именной бейдж и информационные материалы выставки (в холле со стороны Западного входа — на стойке «Регистрация прессы»), а также возможность доступа в интернет.

Аккредитация предоставляется при условии обязательной публикации, демонстрации ТВ-сюжета и т. д. с обязательным упоминанием названия выставки.

Аккредитованные журналисты в обязательном порядке предоставляют копии опубликованных материалов/сюжетов о выставке/конференции рекламному менеджеру (pr@itmexpo.ru).