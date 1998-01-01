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24 февраля
Хакасия станет регионом-партнером выставки «Интурмаркет-2021»
Международная туристическая выставка «Интурмаркет» пройдет в столичном Экспоцентре 1- 3 апреля
Республика Хакасия выступает регионом-партнером Международной туристической выставки «Интурмаркет 2021», которая пройдет 1-3 апреля в столичном Экспоцентре.
Местные туроператоры предлагают гостям Хакасии интересные познавательные туры и экскурсии, все виды активного отдыха, а также отдых на туристских базах, и на участках заповедника «Хакасский».
Добро пожаловать в Хакасию!
Аккредитованные журналисты получают возможность посещения выставки во все дни ее работы, именной бейдж и информационные материалы выставки (в холле со стороны Западного входа — на стойке «Регистрация прессы»), а также возможность доступа в интернет.
Аккредитация предоставляется при условии обязательной публикации, демонстрации ТВ-сюжета и т. д. с обязательным упоминанием названия выставки.
Аккредитованные журналисты в обязательном порядке предоставляют копии опубликованных материалов/сюжетов о выставке/конференции рекламному менеджеру (pr@itmexpo.ru).
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