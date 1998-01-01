"Уральские авиалинии" отменили начало полетов на Кипр из десяти городов России

Решение российской авиакомпании последовало после решения кипрских властей перенести «открытие» острова для наших туристов на начало апреля

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила полеты в Ларнаку (Кипр), которые планировалось начать в марте из десяти аэропортов России, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Пассажирам предложен вынужденный возврат денежных средств, либо переоформление авиабилетов на более поздний срок", — рассказал представитель авиакомпании, которого цитирует «Интерфакс».

Ранее "Уральские авиалинии" сообщали об открытии рейсов на Кипр из аэропортов Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Уфы, "Жуковский", Казани, Самары, "Домодедово", Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга.

Напомним, что, как мы сообщали в субботу, кипрские власти перенести с 1 марта на 1 апреля открытие въезда в страну для российских туристов.

"По заявлению министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля. Сообщается также, что Минздравом Кипра будут еженедельно пересматриваться категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки", — рассказали в посольстве Кипра.

В дипмиссии отметили, что с 1 марта до принятия соответствующего решения Россия будет относиться к так называемой "серой" категории, то есть въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан, как и в настоящее время. Ранее сообщалось, что Кипр с 1 марта возобновляет международный туризм для граждан более чем 50 стран. Так, портал In-Cyprus сообщил на прошлой неделе, что с 1 марта Кипр присвоит странам-поставщикам туристов цвета в зависимости от риска заболевания COVID-19.

«Путешественникам из "зеленых" стран потребуется бесплатный тест ПЦР по прибытии. Это требование будет отменено с 1 апреля. Прибывающим из "оранжевых" стран нужен будет ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до поездки. Гостям из "красных" стран понадобятся оба этих теста.

"Цветовая категория стран будет пересматриваться еженедельно”, — отмечал портал.

/TOURBUS.RU