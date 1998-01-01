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Алтайский край станет стратегическим партнером выставки «Интурмаркет-2021»

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» пройдет в столице 1- 3 апреля

С 1 по 3 апреля в Москве состоится Международная туристическая выставка «Интурмаркет». В ней примет участие подавляющее большинство регионов нашей страны, в том числе и Алтайский край, который будет представлен 30 организациями — муниципальными образованиями (города Барнаул, Бийск, Белокуриха, Алтайский район), туристскими компаниями и средствами размещения, санаторно-курортными учреждениями и медицинскими центрами, а также народными мастерами и ремесленниками, товаропроизводителями Алтайского края.

На стенде края запланирована презентация основных видов туризма в регионе: сельского, экологического, оздоровительного, детского, активного, познавательного, делового, а также туристско-рекреационных возможностей Алтая.

Стенд представит материалы о природных, культурно-исторических и социально-экономических туристских ресурсах, в том числе об основных туристских достопримечательностях, различных видах туризма, брендовых маршрутах, основных туристских и санаторно-курортных организациях, туркластерах Алтайского края.

В течение трех дней на стенде Алтайского края посетители выставки смогут получить консультации туроператоров, принять участие в мастер-классах, попробовать продукцию алтайских производителей, приобрести оригинальные изделия алтайских ремесленников, а также получить консультации врачей санаториев, медицинских центров и клиник Алтайского края и пройти комплекс оздоровительных процедур.

Первого апреля гостей приглашают на День Алтайского края.

Кроме того, организаторы выставки напоминают, что открыта аккредитация СМИ на выставку «Интурмаркет». Для получения аккредитации на выставку «Интурмаркет-2021» и конференции, проходящие в рамках выставки, необходимо заполнить аккредитационную форму. Свой именной бейдж можно получить на стойке регистрации прессы в холле со стороны Западного входа в первый день работы выставки.

Аккредитованные журналисты получают возможность посещения выставки во все дни ее работы, именной бейдж и информационные материалы выставки (в холле со стороны Западного входа — на стойке «Регистрация прессы»), а также возможность доступа в интернет.

Аккредитация предоставляется при условии обязаткель публикации, демонстрации ТВ сюжета и т. д. с обязательным упоминанием названия выставки.

Аккредитованные журналисты в обязательном порядке предоставляют копии опубликованных материалов/сюжетов о выставке/конференции рекламному менеджеру (pr@itmexpo.ru).