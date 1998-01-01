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День защитника Отечества туристы проведут на Красной Поляне и в Египте

Ведущие туроператоры рассказали о спросе на предстоящие «длинные выходные»

День защитника Отечества российские туристы проведут на горнолыжных курортах Сочи, в Подмосковье, а также в Египте, сообщили крупные туроператоры, опрошенные «Интерфаксом».

"По объемам бронирований у нас лидирует горный кластер Сочи. Также постепенно растет интерес к санаторному отдыху в Сочи, здравницах Кавказских Минеральных вод и Крыму", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист".

В компании TUI Россия топ направлений также возглавили Сочи и Красная Поляна – туристы едут туда ради горнолыжного и других видов отдыха.

При этом у туроператора "Алеан" в лидерах – Подмосковье. "Наши туристы по-прежнему выбирают отдых в домашнем регионе. На новогодние праздники действовал ряд ограничений, были нужны ПЦР-тесты. Сейчас ограничения сняты, и сработал отложенный спрос", — сообщили в пресс-службе компании.

Там добавили, что туристы в первую очередь выбирают хорошие загородные отели с бассейнами и спа-центрами.

Пользуются спросом и сити-туры по российским городам. Наиболее востребованы короткие поездки длительностью до недели, в частности, — на выходные. Самый популярный город – Санкт-Петербург. Как заметили в "Алеане", город вернулся к активной туристической жизни, там снова в полном объеме работают рестораны и музеи.

У "Интуриста" помимо Петербурга востребованы экскурсионные программы в Казань, Нижний Новгород и Мурманск, у TEZ Tour– в Москву, Казань и Карелию. В свою очередь многие клиенты TUI Россия предпочитают зимние путешествия в Бурятию – на озеро Байкал, а также на Алтай.

"Cреди зарубежных направлений сейчас лидер продаж среди всех направлений – Египет, на него приходится половина всех заявок с заездами в ближайший месяц. Также в топе спроса Мальдивы, ОАЭ, Турция и только потом – Россия", — сообщили также в пресс-службе TEZ Tour. Там отметили, что туристы предпочитают бронировать отдых в последний момент – в том числе на популярные даты 23 февраля и 8 марта.

В компаниях "Интурист" и TUI Россия среди зарубежных направлений на предстоящие праздники лидирует Турция, в частности, Стамбул.

"Растет и число запросов на отдых у моря: у некоторых московских школьников с 20 февраля начнутся каникулы, и работающие на удаленке родители готовы отправиться с ними к морю на неделю. У нас набирают популярность Мальдивы и египетские курорты, востребованы остров Занзибар и курорт Кайя-Коко на Кубе", — отметили в пресс-службе "Интуриста".

У TUI Россия в эти дни также востребованы ОАЭ и Мальдивы.

"Преимущественно туристы выбирают поездки на 7-10 ночей с захватом праздничных дат. Наиболее востребованы отели 4-5*, есть активный спрос на отдых с детьми", — рассказали в TEZ Tour.

У клиентов компании "Интурист" наиболее востребованы поездки на неделю (вылеты чартерами), а также на 3-4 дня (вылеты регулярными рейсами).

"Что касается цен, то средний чек не увеличился по сравнению с прошлым годом. По России цены весьма доступные – так, туры на Байкал из Москвы стоят от 24 тысяч, из Екатеринбурга – от 19 тысяч", — сообщили в TUI Россия.

/TOURBUS.RU