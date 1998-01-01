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Российские туристы попали в ДТП в Египте

Туристический автобус, в котором находились, в том числе, российские и украинские туристы, попал в ДТП на трассе Шарм-Эль-Шейх - Каир

ДТП с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-Эль-Шейха в Каир, произошло в Египте, сообщает посольство РФ в Египте.

«В результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-Эль-Шейха в Каир, никто из находившихся в нем шести граждан России серьезно не пострадал. Угрозы жизни россиян нет», — отмечают в дипмиссии.

По ее данным, всем туристам была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, проведен врачебной осмотр и рентгенологические исследования. В настоящее время они находятся на пути обратно в свои отели.

По информации СМИ Египта, на которые ссылается «Интерфакс», ДТП произошло утром в пятницу. В автобусе было около 60 туристов.

Как сообщает украинский МИД, в аварии также пострадали три гражданина Украины.

В компании TEZ Tour сообщили, что попавший в аварию автобус принадлежит уличному экскурсионному агентству. "Наших туристов в нем не было", — подчеркнули в пресс-службе туроператора.

Напомним, что Россия в сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air. Для въезда в Египет необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-аль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета.

За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз они оказывались недостоверной.

Так, в минувший четверг египетские СМИ сообщили со ссылкой на главу управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра, что между египетской и российской сторонами достигнута договоренность о возобновлении с 28 февраля чартерных рейсов в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. По информации г-на Новейра, два рейса в неделю планирует выполнять российская авиакомпания Nordwind.

Между тем, в ответ на запрос «Интерфакса», Росавиация сообщила, что «не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта».

Отметим, что до 2015 года Египет был одним из самых популярных направлений отдыха соотечественников, в 2014 году там побывали около трех млн российских граждан.

/TOURBUS.RU