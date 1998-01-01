«Открытие» Кипра для российских туристов отложили на месяц

Кипрские власти отложили до 1 апреля открытие въезда в страну для российский туристов, сообщили "Интерфаксу" в посольстве России в Никосии.

"По заявлению министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля. Сообщается также, что Минздравом Кипра будут еженедельно пересматриваться категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки", — рассказали в посольстве.

В дипмиссии отметили, что с 1 марта до принятия соответствующего решения Россия будет относиться к так называемой "серой" категории, то есть въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан, как и в настоящее время. Ранее сообщалось, что Кипр с 1 марта возобновляет международный туризм для граждан 56 стран, в том числе России. Так, портал In-Cyprus сообщил на этой неделе, что с 1 марта Кипр присвоит странам-поставщикам туристов цвета в зависимости от риска заболевания COVID-19.

«Путешественникам из "зеленых" стран потребуется бесплатный тест ПЦР по прибытии. Это требование будет отменено с 1 апреля. Прибывающим из "оранжевых" стран нужен будет ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до поездки. Гостям из "красных" стран понадобятся оба этих теста. "Цветовая категория стран будет пересматриваться еженедельно”, — отмечал портал.

В свою очередь представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу, сообщил ранее, что "поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, то республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян. Оформить ее можно онлайн.

Кроме того, Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев".

Как напомнил г-н Димитриу, тесты на коронавирус туристам придется проходить за свой счет, однако выборочное тестирование пассажиров по прилету, которое будет проводить Кипр для граждан из любой страны, будет бесплатным.

Напомним также, что еще в начале декабря туроператор «Библио Глобус» открыл продажи туров на Кипр с марта 2021 года. На сайте компании можно было приобрести путевки на остров из 12 российских городов. Теперь, судя по всему, эта программа будет перенесена.

Кроме того, с 22 ноября регулярные рейсы в Ларнаку (официально имеющие статус «грузопассажирских) возобновил "Аэрофлот", они выполняются по средам и воскресеньям.

Отметим также, что в 2019 году на Кипре побывали около 780 тыс. российских туристов. Доходы от туризма составляют 13% ВВП Кипра.

/TOURBUS.RU