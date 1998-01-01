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20 февраля
Взнос в резервный фонд «Турпомощи» в этом году составит один рубль
Правительство планирует в этом году сохранить ряд мер поддержки выездных туроператоров, введенные в начале пандемии
Меры поддержки для пострадавшей от пандемии туротрасли планируется продлить на 2021 год. Так, правительство вновь может установить в 2021 году взнос в резервный фонд «Турпомощи» в 1 рубль, - сообщает Ассоциация туроператоров России. Это следует из подготовленного Ростуризмом проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Напомним, что в прошлом году правительство уже вводило аналогичную меру поддержки для туроператоров выездного туризма.
«Установить, что размер взноса в резервный фонд объединения на 2021 год составляет 1 руб., за исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения», – говорится в проекте документа.
Кроме того, в проекте документа указано, что ежегодный взнос в фонд персональной ответственности (ФПО) при «Турпомощи» в 2021 году должен быть перечислен не позднее 15 апреля 2022 года, и в размере 0,25% от общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 год.
Также, согласно проекту документа, у туроператоров, так же как и в 2020 году, останется возможность задействовать фонды персональной ответственности «Турпомощи» для компенсаций туристам стоимости несостоявшихся туров.
Между тем АТОР напоминает, что мера поддержки, касающаяся компенсаций туристам из ФПО, действующая также в 2020 году, оказалась почти невостребованной на рынке. Для подавляющего большинства туроператоров было экономически нецелесообразно использовать свои накопления.
Туроператоры-эксперты АТОР в целом положительно оценили решение правительства продлить меры поддержки, касающуюся взносов в «Турпомощь», назвав их логичными в ситуации продолжающегося кризиса в туротрасли, но считают их недостаточными.
Так, Артур Мурадян, генеральный директор компании Space Travel, отмечает, что «Есть проблемы и более масштабные. Возьмем выполнение обязательств перед туристами за несостоявшиеся туры до конца 2021 года: очевидно, что туроператорам для этого не обойтись без субсидирования кредитов под низкий процент. В противном случае компании окажутся просто в катастрофическом положении. Кредиты под низкий процент с максимальной ставкой 6% смогли бы спасти отрасль от краха.
Было бы хорошо, если бы государство выступила поручителем субсидированных кредитов под обязательство работы с внутренним продуктом, как вариант».
«Еще одна проблема касается отказа страховщиков работать с туррынком. Страховщики неоднократно заявляли, что в 2022 году страховать ответственность туроператоров перед туристами на случай банкротств будет некому, поскольку страховые не готовы принимать на себя возросшие риски», – заключил эксперт.
/TOURBUS.RU
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