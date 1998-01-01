Где встретят 23 февраля самостоятельные туристы?

Сервисы Booking.com, Aviasales и Туту.ру представили наиболее популярные направления для интернет-бронирований на предстоящие «длинные» выходные

Петербург, Москва и Сочи стали самыми популярными направлениями у самостоятельных туристов на 23 февраля, показало исследование сервиса бронирования отелей Booking.com.

"Самыми популярными направлениями на предстоящие праздничные выходные, с субботы по понедельник, стали Санкт-Петербург и Москва. Кроме того, востребовано размещение в Сочи, в частности, в Адлере и поселке Эстосадок близ горнолыжных трасс", — сообщили в пресс-службе компании.

Там добавили, что в число популярных направлений у туристов также вошли Казань, Калининград, Ярославль, Нижний Новгород и Архыз.

Аналогичные данные приводят в сервисе по поиску авиабилетов Aviasales, где в ТОП-3 всех направлений за последнюю неделю также вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Менее востребованными оказались Краснодар и Махачкала. Закрыли топ-10 Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Симферополь и Калининград.

Что касается зарубежных направлений, то спрос на них у россиян по-прежнему низкий. По данным сервиса Туту.ру, востребован только Египет. Средний чек на билеты из Москвы в Хургаду (через Каир) за перелет туда-обратно составляет 31,6 тыс. рублей, в Шарм-эль-Шейх (также через Каир) – 33,6 тыс. (+22% по сравнению с прошлым годом), в Каир – 29 тыс. (+23%).

Туроператоры также назвали самые популярные направления у организованных туристов на 23 февраля. В их число вошли горнолыжные курорты Сочи, Подмосковье и Египет.

Кроме того, путешественники активно бронировали короткие экскурсионные туры по городам России – в первую очередь, Петербургу. Подробности о продажах туроператоров на предстоящие длинные выходные — в нашем субботнем выпуске.

/TOURBUS.RU