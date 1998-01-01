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19 февраля
Израиль хочет договориться с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации
В Израиле ожидают восстановления российского турпотока в середине этого года
В Израиле с воскресенья начнется внедрение второго этапа послаблений карантина, - сообщили нам в департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
Теперь обладателям «зеленых паспортов» (свидетельств о вакцинации) будет разрешено посещение тренажерных залов, бассейнов, фитнес-клубов, гостиниц (без ресторанов), культурных объектов и мероприятий.
Снятие ограничений вступит в силу в Израиле с 21 февраля и будет распространяться исключительно на вакцинированных и переболевших COVID-19 граждан Израиля.
Для отдыха на курортах Мертвого моря, которые снова получат статус «островов туризма», также потребуется «зеленый паспорт».
Кроме того, с ближайшего понедельника для всех граждан откроются магазины, торговые центры, музеи и библиотеки. Они будут работать в соответствии с «фиолетовым стандартом», который предусматривает соблюдение физической дистанции, обязательное ношение масок и прием ограниченного количества посетителей.
«Израиль – первая в мире страна, которая вводит «зеленый стандарт», чтобы стимулировать население пройти вакцинацию. От ее темпов и результатов зависит то, как скоро мы сможем принимать туристов со всего мира, не боясь при этом за здоровье своих граждан и путешественников», - прокомментировал нам эту новость Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ.
Между тем сегодня в интервью газете «Извести» г-н Шкляр также сообщил, что власти Израиля готовы начать диалог с Россией о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации против коронавируса.
«Мы ожидаем возобновления туристического потока из России в середине года. Ближе к этому моменту все правила въезда будут известны, и не исключено, что они будут строиться на взаимном признании документов, подтверждающих вакцинацию», – заключил Владимир Шкляр.
Сегодня министерство здравоохранения страны опубликовало и новые данные по эпидемии коронавируса вв общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 743.814 заразившихся (+3291 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 48.018 человек (-4738). 690.275 (+7990) выздоровели после коронавируса. 5.521 (+35) заболевших COVID-19 умерли.
/TOURBUS.RU
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