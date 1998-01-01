Эксперты: «В ближайшие два года мы ожидаем плавное восстановление гостиничного рынка»

По данным международной консалтинговой компании Colliers, в 2020 году уровень загрузки петербургских отелей составил всего 35% - это в два раза меньше показателя за 2019 год и минимальное значение за последние 10 лет. При этом главными причинами столь плачевных результатов стали отсутствие гостей из-за рубежа, отказ от проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и новогодний локдаун.

По оценке экспертов, резкое снижение количества туристов (а значит, и заполняемости отелей) началось еще в феврале и достигло минимальных значений в апреле. С началом летнего сезона, вместе с ослаблением режима самоизоляции и некоторым возобновлением делового спроса, внутренний турпоток начал постепенное восстановление.

Однако практически полное отсутствие иностранных туристов, а также отказ от проведения ПМЭФ и других крупных событий (включая матчи Евро-2020), а также введение жестких ограничений накануне «высокого» новогоднего сезона привели к тому, что в 2020 году Северную столицу посетили не более 2 млн туристов - в пять раз меньше уровня 2019-го.

В результате некоторые гостиницы приняли решение временно законсервировать номерной фонд, а ряд объектов (Four Seasons Hotel Lion Palace, Sokos Hotel Palace Bridge, Lotte Санкт-Петербург, Sokos Hotel Olympia Garden и др.) был полностью, на период от полутора до трех месяцев, закрыт.

И хотя для поддержания операционной деятельности некоторые отели предлагали «услуги по самоизоляции» с возможностью длительного проживания или дневную аренду номера для комфортной работы в удаленном режиме, в целом это ситуацию не спасло.

По данным Colliers, средняя стоимость номера снизилась за год на 29% и составила 4 603 руб./номер/сутки (не включая завтрак и НДС). Причем наибольшее снижение стоимости наблюдалось в июне из-за переноса Петербургского международного экономического форума на 2021 год: отельеры недополучили большой объем выручки. В результате и доходность на номер в Петербурге сократилась еще больше – за год RevPAR снизился на 63%, составив по итогам 2020 года всего 1 660 руб./номер/сутки.

«При условии позитивных результатов вакцинации и снижения уровня заболеваемости в ближайшие два года мы ожидаем плавное восстановление гостиничного рынка, - говорит Евгения Тучкова, замдиректора департамента консалтинга Colliers. -

Однако внутренний туризм будет занимать доминирующее положение. Возобновления же зарубежного спроса и частичное восстановление докризисных показателей ожидаем с наступлением летнего сезона.

Этому способствуют введение закона о единых электронных визах для въезда в Россию с 2021 года, а также перенесенные на этот год крупные международные события – ПМЭФ и футбольный чемпионат Евро».

Вместе с тем во время состоявшегося на днях в Петербурге второго заседания Экспертного совета по вопросам поддержки субъектов экономической деятельности в сфере гостиничного бизнеса и туризма при реализации мероприятий по противодействию COVID-19 директор филиала РГА по городу и Ленобласти Алексей Мусакин огласил результаты анкетирования гостиничного сегмента.

«Загрузка всех отелей, кроме хостелов, в 2020 году составила около 20%. – сказал он. – При этом загрузка хостелов с небольшим номерным фондом достигала 60-75%. Средняя стоимость номера в отелях города упала на 25-30%, а выручка - снизилась до 60%».

При этом эксперт подчеркнул, что даже в таких условиях численность персонала средств размещения Петербурга практически не изменилась.

Во многом это произошло и благодаря мерам поддержки, которые были произведены как на федеральном, так и частично на региональном уровнях.

/TOURBUS.RU