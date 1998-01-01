Египтяне снова обещают, что российские чартеры полетят уже в марте

Эксперты туротрасли и Росавиация призывают осторожно отнестись к последним оптимистичным заявлением египетских властей о начале рейсов из России на Красное море

В интервью агентству Reuters глава Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр заявил, что прямые рейсы из России на египетские курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады на Красном море «возобновятся в марте после более чем пятилетнего перерыва», - сообщили вчера многочисленные СМИ.

Однако, отмечают в Ассоциации туроператоров России, министр заявил это лишь в контексте того, что российская авиакомпания Nordwind Airlines (стратегический партнер туроператора Pegas Touristik) подала запрос на начало полетов на оба курорта, начиная с 28 марта.

По более точной информации египетских СМИ, Ашраф Нувейр заявил, что российская авиакомпания обратилась в его ведомство с просьбой о разрешении на выполнении рейсов с 28 марта из российских аэропортов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Естественно, Nordwind разрешение египетской стороны получил.

Также г-н Нувейр рассказал, что российская делегация, состоящая из 17 экспертов, недавно совершила семидневную инспекционную поездку в аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. По его словам, российские специалисты высоко оценили меры безопасности, принятые в этих двух аэропортах.

В свою очередь, ТАСС, ссылаясь на слова представителей в Министерстве гражданской авиации Египта, пишет, что «Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, предположительно, в марте, но точной даты еще нет».

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена, – уточнили в министерстве. – Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», – сообщил ТАСС.

«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», — заявили в свою очередь в российском авиаведомстве в ответ на запрос «Интерфакса».

АТОР сообщает, что представители авиаотрасли также не подтвердили пока что факт возвращения российских рейсов на курорты Египта.

Как выразился один из топ-менеджеров крупного аэропорта, пока он не увидит указ президента РФ о возобновлении рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, все сообщения СМИ об этом останутся на «уровне пожеланий и намерений».

Тем не менее, определенный оптимизм на российском рынке есть. «Вероятность открытия чартерных рейсов из России на курорты Египта в этом году после последней инспекции кулуарно оценивали значительно выше, чем обычно. Источники сообщали, что рассматриваются разные сроки, и хотя их по-прежнему не обозначали, тем не менее, обе страны обсуждали уже какие-то вполне обозримые горизонты.

В любом случае, неопределенности с Египтом сейчас гораздо меньше, чем обычно», – считает Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.

/TOURBUS.RU