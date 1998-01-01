Япония готовится к возвращению российских туристов

В Северной столице прошла первая с начала пандемии «живая» встреча с профессионалами туризма, организованная Офисом по туризму Японии

Главным тезисом состоявшееся вчера в Петербурге «живой» встречи профессионалов турбизнеса с представителями Офиса по туризму Японии (JNTO) стала надежда на лучшее будущее. «Мы готовимся к тому, чтобы наилучшим образом обеспечить безопасность и комфорт тех гостей из России, которые к нам прибудут», - сказала, приветствуя собравшихся по видеосвязи, директор московского офиса JNTO Айри Мотокура.

По ее словам, «мы не ждем, сложив руки, а предпринимаем все необходимые для этого усилия». «Уверена, что скоро вместе будем совершать открытия», - заявила Айри Мотокура нескольким десяткам собравшихся в «Гранд Отеле Европа».

При этом первая в 2021 году «живая» встреча такого рода прошла при соблюдении всех мер антивирусной безопасности: каждый из гостей сидел за отдельным столом, а среди презентов от организаторов оказалась и фирменная защитная маска.

Вместе с тем хвастать на направлении пока что нечем: по итогам 2020 года Япония приняла всего около 22,3 тыс. туристов из России. Причем львиная их доля приехала в Страну восходящего солнца еще до пандемии, в январе-феврале – затем граница была закрыта и фактически (для массового туризма) находится в таком состоянии до сих пор.

И хотя заместитель главы московского офиса JNTO Маая Хонда тоже высказала надежду на то, что «Япония может «открыться» в ближайшее время», вероятность этого в течение весны не слишком велика.

Вместе с тем недавно вернувшаяся из Токио Маая Хонда в подробностях рассказала специалистам Петербурга о тенденциях, свойственных Японии после Covid. По ее словам, в настоящее время там четко прослеживаются два тренда.

Первый – значительное усиление продаж в рамках предварительного бронирования через онлайн. Это касается самых разных сервисов в сфере туризма, включая, конечно, и реализацию билетов в такие известные объекты интереса, как Диснейленд, музей Токио или Океанариум. «Приобретение билетов через онлайн не только позволяет избежать личных контактов и тем самым поддержать нужный уровень безопасности, но и помогает сэкономить», - оценивает Маая Хонда.

А второй тенденцией является микро-туризм, под которым в Японии сейчас понимают короткие туры в находящиеся не более часа-двух езды от места проживания туриста дестинации. «Это могут быть как экскурсионные поездки, так и путешествия в формате активного туризма (трекинг, сплавы и т. д.), велосипедные, пешие и другие туры, - констатировала заместитель главы московского офиса JNTО. – Тенденция налицо: в сложившихся условиях люди часто не хотят уезжать далеко и надолго, предпочитая короткие поездки с полной гарантией безопасности».

И вообще эта тема – одна из главных. В ходе презентации нынешнего состоянии туризма Японии, к примеру, были показаны новые подходы к обслуживанию клиентов, которым многие организаторы готовы бесплатно раздавать маски и защитные экраны – даже при пении в караоке.

Безопасность находится во главе угла: в заведениях общественного питания Японии, в частности, практически отказались от возможности оплаты наличными, а для отслеживания вероятности контакта с заболевшими применяется специально разработанное мобильное приложение. При этом жесткий контроль соблюдения мер безопасности осуществляется повсеместно.

По оценкам собравшихся, Япония по-прежнему остается одной из стран, в которой мечтают оказаться многие.

«Однако надо смотреть правде в лицо: ранее она была не очень доступна россиянам с европейской части страны с финансовой точки зрения, а теперь к препятствиям прибавились и последствия пандемии, – отметили специалисты. – Поэтому для подавляющего большинства наших клиентов Япония все так же остается мечтой».

/TOURBUS.RU