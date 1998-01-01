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18 февраля
В Петербурге очередной «туристический» мошенник получил условный срок
Суды остаются достаточно лояльными к правонарушителям, совершающим преступления в сфере туризма
Суды города на Неве, похоже, выработали позицию по отношению к «туристическому» мошенничеству, даже в случае большого ущерба подвергая преступников условному наказанию. И очередной случай тому подтверждение, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
В этот раз перед судом предстал Сергей Бойков, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, с причинением ущерба в крупном размере). Как установило следствие, в период с 2018-го по 2019 год, являясь генеральным директором ООО «ТМТ», он заключал договоры на оказание туристических услуг, заранее зная, что взятых на себя обязательств не исполнит. В результате ему удалось реализовать путевки на отдых 52 гражданам, а общий ущерб от его «работы» составил около пяти млн рублей.
Однако суд, хотя и согласился с позицией гособвинителя и признал подсудимого виновным, назначил ему наказание в виде условного лишения свободы. Правда, на этот раз срок оказался больше, чем обычно бывает в аналогичных случаях: Бойкову дали пять лет условно с испытательным сроком в 4 года.
К сожалению, практика довольно лояльного отношения к мошенничеству в этой сфере насчитывает десятки случаев и очень редко завершается реальным сроком. Так, осенью 2020 года в городе на Неве очередной срок в три года получила уникальная мошенница, которая умудрялась «обувать» и клиентов, и партнеров по турбизнесу в течение …восьми лет. Причем на заседание, на котором оглашался этот приговор, подсудимая не явилась. И хотя ее адвокат объяснил это нервным стрессом, связанным с беременностью, никаких справок она не представила, а всего за пару дней до этого в ответе на прямой вопрос заявляла, что не беременна.
Поскольку за подсудимой уже вился шлейф аналогичных преступлений, а новое было совершено во время испытательного срока, судья вынесла Андреевой неожиданно суровое для общей практики наказание – три года в колонии общего режима, одновременно изменив и подписку о невыезде на содержание под стражей.
Как заявила тогда на заседании суда руководитель турфирмы, от лица которой «работала» мошенница, подсудимая изначально просила ее официально не трудоустраивать, поскольку формально она занята в другом месте. А потом, немного «поработав», вместе с деньгами (а нередко и документами) клиентов сотрудница просто исчезла, подставив в т. ч. и компанию-работодателя.
Проворачивала такие дела Андреева (а ранее – Погорелова) не один раз, поскольку еще в 2014 году удалось выйти на её след, после чего она пустилась в бега и была объявлена в федеральный розыск.
Аналогична история и других мошенников. К примеру, орудовавшая в Петербурге, начиная с 2012 года, Татьяна Макеева, в последнем эпизоде похитившая более 8,6 млн рублей и признанная судом виновной в мошенничестве в особо крупном размере, осенью прошлого года, несмотря на повторное нарушение, получила наказание в виде 4 лет лишения свободы. Условно, с испытательным сроком в 5 лет…
А Кристина Чиковани, которая, заведомо не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, продавала туры от имени компании «Балтийский Берег», зарегистрированной на имя её знакомой, в 2020-м во второй раз получила 3 года условно с испытательным сроком в 3 года.
«К правонарушителям из сферы туризма суды остаются достаточно лояльными: за редким исключением, преступники даже в случае повторных правонарушений получают условные сроки, - констатирует юрист Александр Семенов.
– А оставаясь на свободе, многие из них не собираются оставлять преступные привычки и продолжают обманывать людей тем или иным образом – рецидив здесь не редкость».
/TOURBUS.RU
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